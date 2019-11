João Almeida é candidato à liderança do CDS

O deputado João Almeida vai ser candidato à liderança do CDS no congresso nacional de Janeiro de 2020, anunciou este sábado o próprio, em vídeo, através do Facebook. Na sua primeira mensagem oficial enquanto candidato a sucessor de Assunção Cristas, João Almeida lembra que quando se filiou no CDS, o partido também tinha apenas cinco deputados eleitos na Assembleia da República e que por isso o mau resultado do partido “não é irreversível”.

“Quando me filiei no CDS tínhamos cinco deputados, tínhamos tido 4% nas eleições e tínhamos 1% a 2% nas sondagens. Depois disso conseguimos estar duas vezes no Governo, tivemos o maior grupo parlamentar em 25 anos e conseguimos isso também na Madeira e nos Açores. Conseguimos recuperar de uma para seis câmaras municipais e conseguimos isso tudo porque valorizámos aquilo que nos une”, afirma no vídeo publicado na sua página de Facebook.

Para o antigo porta-voz, o CDS deve “afirmar a sua voz na oposição ao Governo” do PS. Mas não só. João Almeida defende que o seu partido deve “valorizar o que o une”. “Na saúde, na educação, na autoridade do Estado, na valorização da família ou nua política fiscal que seja afectivamente respeitadora das famílias e das empresas e que permita ao país crescer”, continua o centrista. “Estou motivado para lutar por tudo aquilo que nos une. É por isso que sou candidato à presidência do CDS e conto com cada um de vós”, conclui João Almeida.

O deputado reeleito pelo distrito de Aveiro afirma que este “é o dia mais importante” do percurso que tem feito no CDS.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A 7 de Outubro, após serem conhecidos os resultados das eleições para a actual Assembleia da República, João Almeida olhou para os números do CDS como “uma derrota estrondosa” acrescentando que “em democracia estes resultados não acontecem por acaso”.

João Almeida é o terceiro a entrar na corrida à sucessão de Assunção Cristas, depois de Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), e de Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo.

Há mais dois potenciais candidatos, Filipe Lobo d"Ávila, do “Juntos pelo Futuro”, e Francisco Rodrigues dos Santos, líder da Juventude Popular (JP), que anunciaram a apresentação de moções de estratégia e também admitem concorrer.