Joacine diz que votou “contra ela própria” e devolve responsabilidades da abstenção à direcção do Livre

Joacine Katar Moreira reagiu ao final deste sábado ao comunicado do Livre sobre a sua abstenção em relação à proposta, do PCP, “de condenação da nova agressão israelita a Gaza e da declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas”. Depois do comunicado da direcção do partido ter afirmado que estava “preocupado” com o sentido de voto da deputada, Joacine Katar Moreira respondeu que a “abstenção não se deveu a uma falta de consciência ou descaso desta grave situação, mas à dificuldade de comunicação” com a actual direcção do LIVRE, da qual é parte integrante, para além de deputada única do partido. “Foram três dias de contacto infrutífero para saber dos posicionamentos da direcção relativos ao sentido de voto das propostas que nos chegaram, onde esta constava”, afirma numa nota enviada ao PÚBLICO.

No mesmo documento, a deputada do Livre assume “total responsabilidade pelo voto” e esclarece que “apesar de a abstenção não constituir um voto a favor ou um voto contra” a mesma não representou aquela que tem sido desde sempre a sua posição pública sobre esta temática. “Votei contra a direcção de mim mesma. Condeno totalmente as ofensivas israelitas sobre a Faixa de Gaza e toda a repressão que o povo palestiniano tem sofrido a nível de bloqueios económicos, prisões e perseguições e da implementação dos colonatos israelitas”, vinca.

“Apesar das posições do partido em 2014, as quais condenam agressões à Palestina por parte de Israel, o facto é que o texto do PCP era omisso em relação à questão da negociação para a paz e o LIVRE frisa nas suas posições a necessidade de diálogo entre as partes envolvidas. Decidi abster-me por prudência, acreditando estar a defender a posição do partido – não a minha”, justifica. “Foi, então, com surpresa que recebi hoje, como todos vós, a posição da direcção do partido, o Grupo de Contacto, a distanciar-se da minha abstenção. O direito da Palestina à autodeterminação é para mim e para o Livre uma questão absolutamente consensual”, insiste.

A deputada do Livre sublinha que “os votos de condenação são importantes pela sua carga simbólica”, mas ressalva que “traduzem-se em posicionamentos retóricos em detrimento de impacte real na vida dos palestinianos”. Por isso, Joacine Katar Moreira reforça a sua disponibilidade e solidariedade total para com “quaisquer iniciativas que possam acrescentar força efectiva à causa palestiniana”.

Num comunicado publicado este sábado na página da internet do Livre, a direcção do partido diz que o voto da sua deputada Joacine Katar Moreira não reflecte as tomadas de posição oficiais do partido sobre a questão palestiniana. Em causa está a abstenção da única deputada do partido aquando da votação, apresentada pelo PCP.

O texto em causa foi votado nesta sexta-feira, tendo sido aprovado com votos a favor do PCP, PEV, Bloco de Esquerda, PS e PAN . A votação contou com a rejeição de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal. Além da abstenção de Joacine Katar Moreira, registou-se ainda a abstenção do deputado socialista Ascenso Simões.