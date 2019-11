Coligação negativa pode impor baixa do IVA na electricidade e gás

Numa altura em que ainda não se conhece a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2020, já se começa a adivinhar uma possível coligação negativa na Assembleia da República que pode obrigar o Governo a refazer as contas. A edição deste sábado do Expresso avança uma possível aprovação da redução do IVA da energia para os 6% (actualmente o valor situa-se na taxa máxima: os 23%) graças à união de forças por parte da oposição: PSD, PCP e Bloco de Esquerda têm juntos tantos deputados como o PS (108).

Tanto PCP, como Bloco de Esquerda e PSD apresentaram no período eleitoral a proposta de reduzir o IVA da electricidade. Assim, se a medida não avançar na negociação à esquerda, é possível que avance depois.

Especificamente neste tema, uma coligação negativa no período de votações na especialidade pode fazer com que o Orçamento tenha um rombo na ordem 771 milhões de euros no caso da redução para a taxa mínima (6%) que pode ser reduzida para os 454 milhões, caso o IVA seja reduzido apenas para a taxa intermédia (13%).

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 vai ser debatida e votada na generalidade a 9 e 10 de Janeiro, na Assembleia da República. A votação final global está prevista para 7 de Fevereiro, devendo o OE entrar em vigor a 1 de Março.