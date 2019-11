A Cannadouro é uma feira para quem quer saber tudo sobre cannabis

A terceira edição da Cannadouro – “local de encontro de toda a cultura ‘canábica’ em Portugal” – chega a 23 e 24 de Novembro ao Centro de Congressos da Alfândega do Porto. Sendo a “feira internacional de cânhamo do Porto, trata-se também de uma feira empresarial onde vão estar presentes empresas de vários países ligadas às múltiplas utilizações do cânhamo agro-industrial, recreativo e medicinal”, descreve ao P3 João Carvalho, director do evento e activista pela legalização da cannabis há mais de 20 anos.

No centro de todo o encontro está, como o nome indica, a cannabis ou cânhamo. “Contribuir para a informação dos utilizadores” e “promover um uso consciente de forma a prevenir e minimizar problemas de saúde individual e pública” são os principais objectivos. Para isso podem ajudar as conferências e mesas redondas, que decorrem durante os dois dias, onde se vão abordar temas como a utilização do cânhamo na construção de edifícios ou outro tipo de indústrias, a situação da legalização noutros países e o uso recreativo (a que chamam “a cannabis politicamente incorrecta").

Estas conversas “são uma das vertentes da feira com maior adesão porque há muita curiosidade, muito interesse e procura de informação relativamente à cannabis aqui em Portugal”, diz João Carvalho. E, pela primeira vez, vão decorrer numa “sala autónoma e devidamente insonorizada”. Em Portugal, o consumo está despenalizado desde 2001, mas o tráfico, ou seja, a venda, é crime. Uma situação que pode colocar em risco a segurança dos consumidores, ainda para mais quando não há grande espaço para esclarecer dúvidas. “O consumo não informado por parte, sobretudo, das camadas jovens é algo que tem de ser resolvido.”

Paralelamente às bancas de todos os participantes, a feira inclui também uma zona cultural, que vai receber concertos, sessões de tatuagens e de graffiti e até uma exposição de fotografia que “mostra a evolução do crescimento de uma planta de cânhamo”. É no espaço exterior da Alfândega que se situa a zona de restauração, onde todos os negócios terão algum produto confeccionado com cânhamo. E, pela primeira vez, há um espaço dedicado à utilização da cannabis no contexto das terapias alternativas. No Cannahealing, os visitantes podem “fazer tratamentos por marcação de osteopatia, a terapia escolhida para esta edição”.

Cannabis medicinal em foco

A utilização de cannabis para fins medicinais está na ordem do dia e a Cannadouro reflecte-o. A começar pela área dedicada às associações, que conta a presença de várias organizações que defendem esta terapia oriundas de Espanha, Alemanha e Brasil. Cada uma delas vai mostrar qual é o panorama legal do seu país. “O Brasil está quase a conseguir legalizar o uso para fim medicinal”, realça o director da feira.

A luta dos activistas e de doentes que acreditam na cura através do cânhamo ganhou uma nova dimensão no ano passado, a 18 de Julho de 2018, aquando da legalização da cannabis para fins medicinais em Portugal. Este foi “um bom primeiro passo”, mas agora “convém que o espírito da lei seja cumprido na sua íntegra e que o autocultivo venha a ser considerado”, evidencia João, que fala em “autênticos milagres” derivados desta terapia, aos quais mesmo as “mentes conservadoras” não podem deixar de “reagir positivamente”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Se há patologia que mais contribuiu para a aceitação e legalização da cannabis medicinal é a epilepsia infantil”, conclui o activista. E dá como exemplo a filha de Carla Dias, presidente do Observatório Português da Canábis Medicinal: a menina tem epilepsia e, segundo a mãe, desde que começou a tomar duas gotas por dia de óleo de CBD (óleo de canabidiol que é “extraído das folhas de cânhamo através de uma prensagem a frio sem transformação laboratorial”) as convulsões passaram de 40 por mês para cerca de quatro. A dirigente estará no primeiro dia do evento a apresentar o livro que escreveu sobre a doença da filha: Uma mãe de F.I.R.E.S. (Febrile infection-related epilepsy syndrome).

Mais populares A carregar...

Já quanto ao uso recreativo do cânhamo, João Carvalho não poupa nas palavras: “As mentes conservadoras têm de começar a ter a capacidade de tirar a cabeça da areia e perceber que a utilização recreativa da cannabis em contexto ilegal produz bem mais danos do que em contexto legal onde há informação, onde há um uso consciente.” Por enquanto, há que “estimular o debate e dar informação à sociedade”. É o que se tentará fazer sábado e domingo, das 11h às 20h. Os bilhetes custam seis euros para um dia, oito para os dois.