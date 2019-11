André Ventura

O protesto da GNR foi certeiro: Ventura aproveitou-se de manifestação apartidária, não devia ter discursado. Mas, felizmente, digo eu, nunca será a desventura do país, pois não tem força nem expressão para o ser. A nossa extrema-direita, dada a sua irrelevância, não se equipara à de outros países europeus e, para não ir muito longe, à Vox da vizinha Espanha. A sua fraqueza política resulta, em grande parte, de Portugal ter sofrido as agruras de quase 50 anos de ditadura, a de Salazar e Caetano, e repudiar, agora, por essa razão, movimentos extremistas de direita. Não será, porventura, a única explicação para o que afirmo - o exemplo da Vox poderá, de certo modo, contrariar-me -, mas convém não esquecer que em Portugal houve o 25 de Abril, a Revolução dos Cravos, ao passo que em Espanha uma mera transição. Daí que não seja de estranhar que o nosso amor à liberdade e democracia seja superior ao dos espanhóis. Como se costuma dizer, o 25 de Abril está profundamente enraizado no povo português. Não basta discursar numa manifestação das forças de segurança para se ganhar projecção, quando são as próprias a condenar com veemência tal procedimento. A PSP e a GNR reclamam, sempre, com uma ponta de orgulho até, a sua imparcialidade, pelo que não iriam, agora, deixar-se manipular ou influenciar por forças políticas, para mais de extrema-direita. O Chega de Ventura, felizmente para todos nós, não é como o Toyota. Não veio para ficar!

Simões Ilharco, Lisboa

Secretarias de Estado no interior

O Governo decidiu que três das cinquenta Secretarias de Estado seriam sediadas no interior do país. A ideia é desconcentrar serviços do Estado. Sabendo-se como funcionam os serviços centrais do Estado, será tal iniciativa vantajosa? Julgo que não, senão vejamos: os serviços da administração central estão, regra geral, em Lisboa e têm serviços estatais locais. É assim na saúde, no ensino, na agricultura, etc., em que com o fim de responder às necessidades da população a nível local estão a funcionar os centros de saúde, os hospitais, as escolas, os tribunais, os serviços de segurança pública, etc.. Considerando esta situação, os órgãos dirigentes estão sediados em Lisboa e qualquer desconcentração de secretários de Estado irá não desconcentrar serviços mas, talvez, aumentar custos e dificuldades de funcionamento. Se o Governo pretende desconcentrar serviços, porque não propõe a regionalização ou repõe os Governos Civis, cuja extinção resultou na centralização em Lisboa das suas competências? Não é possível desconcentrar serviços sem transferência para organismos eleitos e responsáveis como seria com a regionalização. Esta atitude do governo é verdadeiramente demagógica.

Mário Pires Miguel, Reboleira