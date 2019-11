Papa Francisco visita o Japão e leva mensagem contra armamento nuclear

O Papa Francisco chegou este sábado ao Japão, a sua segunda paragem na viagem de uma semana que está a fazer pela Ásia, com o objectivo de levar uma mensagem contra o nuclear a Hiroxima e Nagasaki, as duas cidades japonesas que em 1945 foram atingidas por bombas nucleares.

O chefe máximo da Igreja Católica, que chegou a pedir a proibição total das armas deste tipo, vai ler uma mensagem sobre o tema em Nagasaki, no domingo, e vai também conhecer alguns dos sobreviventes dos bombardeamentos. “Desejo conhecer aqueles que ainda sofrem as feridas desse trágico episódio da história da humanidade”, disse o Papa aos bispos japoneses logo depois da sua chegada ao Japão.

Calcula-se que mais de 100 mil pessoas tenham morrido instantaneamente depois de as duas bombas nucleares terem sido lançadas pelos Estados Unidos da América, em Agosto de 1945, quando pôr fim à II Guerra Mundial — dezenas de milhares morreram nos últimos anos devido a doenças e ferimentos causados pela radiação. O líder da Igreja Católica também se encontrará com sobreviventes do acidente nuclear de 11 de Março de 2011 em Fukushima, o pior desastre nuclear desde Chernobil, acidente nuclear que aconteceu em 1986 na cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia soviética.

O Papa chegou este sábado ao Japão, vindo da Tailândia, para iniciar uma visita de quatro dias — a primeira de um pontífice em 38 anos e a segunda na história da Igreja.

A sua viagem por terras japonesas está repleta de lembranças de sua juventude já que, quando era seminarista na Argentina natal, desejava ser enviado ao Japão enquanto missionário. Ainda assim, os seus superiores tinham outros planos para Francisco, que foi ordenado sacerdote em 1968.

Depois de uma recepção discreta no aeroporto (as boas-vindas oficiais só acontecerão na segunda-feira) o Papa Francisco dirigiu-se à embaixada do Vaticano para se dirigir aos bispos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A caminho do Japão, o avião papal sobrevoou o espaço aéreo da China, Hong Kong e Taiwan e Francisco enviou mensagens aos respectivos líderes como parte do protocolo diplomático. A mensagem para Carrie Lam, a chefe do Executivo da região administrativa especial, mencionava “bem-estar e paz”. Francisco não se referiu aos meses de manifestações pró-democracia na região chinesa.

A mensagem ao Presidente chinês Xi Jinping foi de carácter semelhante. Esta foi, aliás, a primeira vez que Francisco sobrevoou o espaço aéreo chinês desde o acordo histórico de 2018 entre Pequim e o Vaticano sobre a nomeação de bispos.