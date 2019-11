Exército nas ruas de Bogotá depois de enormes protestos e mortes

O Presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou que o exército vai ser chamado para as ruas de Bogotá e levar a cabo patrulhas mistas com a polícia, depois de uma enorme mobilização nas ruas.

A capital colombiana viu-se dividida na sexta-feira entre cidadãos que, nas ruas, faziam barulho com panelas em protesto, conta o diário espanhol El País, e bombas de atordoar da polícia que tentavam interromper actos de vandalismo e roubos que, apesar de esporádicos, causaram o caos.

As grandes marchas de quinta-feira juntaram mais de 250 mil pessoas contra o Governo conservador de Ivan Duque, incluindo por medidas de reforma económica (que o Presidente negou planear levar a cabo) como o fim do salário mínimo, por falta de acção do governo contra a corrupção e mortes de activistas de direitos humanos. Os protestos terminaram com três mortes.

Milhares juntaram-se de novo na sexta-feira para um “cacerolazo”, o bater de panelas. “Este é um governo pouco eficaz que mata crianças e não o reconhece”, disse a estudante de artes Katheryn Martinez, 25 anos, referindo-se a uma explosão de uma bomba contra rebeldes que matou oito adolescentes e levou à demissão do ministro da Defesa.

No protesto estavam famílias e idosos – mas mesmo assim a polícia dispersou-o abruptamente com gás lacrimogéneo, contra a agência Reuters.

Alguns manifestantes dividiram-se em grupos mais pequenos, e algumas pessoas noutros bairros juntaram-se momentaneamente bloqueando algumas ruas.

As autoridades impuseram também um recolher obrigatório a partir das 21h de ontem, com alguns bairros a começar logo às 20h.

Especialmente no Sul da cidade, vários supermercados foram pilhados, e houve mesmo manifestantes que roubaram um autocarro. Há pessoas a servir-se dos protestos para “semear o caos”, disse Duque, anunciando a mobilização do exército.

Ainda na sexta-feira, uma bomba explodiu numa esquadra de polícia na cidade de Santander de Quilichao, Sudoeste, conhecida como um ponto de tráfico de drogas e violência. Três polícias morreram e dez ficaram feridos no ataque, que não foi imputado anda a nenhum grupo.