Adega do Agostinho: a grande atracção da Apúlia pelo toldo amarelo

Popular e muito concorrido, este é daqueles restaurantes que implicam prévio enquadramento. Sempre apinhado, espaço exíguo e serviço a despachar, a Adega do Agostinho pareceria à partida reunir características que não são grande atractivo, mas é antes tudo ao contrário: um caso de procura e popularidade. E as razões parecem óbvias e fáceis de explicar. Por um lado, a qualidade do que ali é servido, por outro, os preços ajustados. E, já se sabe, o povo tem sempre razão!

