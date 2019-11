Os festejos do “milagre de Jesus": o Flamengo conquistou a Taça dos Libertadores 38 anos depois

O Flamengo, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou este sábado pela segunda vez a Taça Libertadores ao vencer o detentor do título River Plate por 2-1, na final da 60.ª edição da prova.

No Estádio Monumental, em Lima, no Peru, dois golos do ex-benfiquista Gabriel Barbosa, aos 89 e 90+2 minutos, deram o troféu aos brasileiros, depois de o colombiano Santos Borré dar vantagem aos argentinos, aos 14.

Os cariocas só tinham conquistado este título uma vez, em 1981, então numa final com os chilenos do Cobreloa. Trinta e oito anos depois, os dois golos “fora de horas”, permitiram a Jorge Jesus ser campeão do continente sul-americano, mas também ter garantida a presença no Mundial de Clubes, prova na qual poderá lutar para ser campeão do mundo.

