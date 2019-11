Como o Brasil (e o Cristo Rei) vestiram a camisola do Flamengo de Jesus

O treinador português Jorge Jesus comanda a equipa do Flamengo neste sábado, em Lima, no Peru, na final da Taça Libertadores frente ao River Plate. O técnico e a equipa tentam quebrar as suas "maldições": Jesus perdeu as suas duas finais europeias e o “Mengão” só por uma vez triunfou na mais importante competição de clubes da América do Sul, há quase quarenta anos.

Mas o regresso do Flamengo à final e a conquista quase certa do título brasileiro, que pode acontecer já esta segunda-feira, levaram a que uma onda "rubro negra" enchesse as ruas do Rio de Janeiro. E até o Cristo Rei vestiu as cores do clube.