TAP usa nova dívida de 375 milhões para pagar à banca

A TAP fechou esta sexta-feira uma emissão de obrigações no valor de 375 milhões, uma revisão em alta do montante inicial de 300 milhões. A taxa de juro foi de 5,625% e a maturidade da operação é de cinco anos. Este preço é mais alto que os 4,375% pagos em Junho, numa emissão de 200 milhões de euros com recurso também a investidores particulares e com uma maturidade mais curta (2023).

