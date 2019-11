Ministros do G20 querem mais poder à OMC para resolver disputas comerciais

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do grupo das 20 nações mais industrializadas (G20) comprometeram-se a impulsionar a reforma da Organização Mundial de Comércio (OMC), para lhe dar mais poder na resolução de disputas comerciais entre Estados.

Os chefes da diplomacia estiveram reunidos neste sábado em Nagóia, no Japão (o país anfitrião e prestes a entregar a presidência rotativa do G20 à Arábia Saudita) num clima marcado pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e pela hostilidade da Administração norte-americana em relação à própria OMC, organização que Donald Trump considerou “caduca” durante a campanha presidencial de 2016 e da qual já ameaçou por várias vezes retirar os Estados Unidos.

No final da reunião, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão disse que o G20 “partilha da opinião de que a OMC devia ser reformada para poder abordar vários problemas actuais”, entre eles os mecanismos para resolver as disputas comerciais, refere a agência de notícias espanhola Efe.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em conferência de imprensa, Toshimitsu Motegi constatou que se está a perder a confiança global no multilateralismo e que essa é mais uma razão para fortalecer a OMC neste âmbito.

Na agenda da reunião de Nagóia estiveram ainda temas como a tributação das grandes empresas tecnológicas à escala global, o desenvolvimento económico e social dos países africanos, e o desarmamento e a não-proliferação de armas nucleares.

O G20 é um fórum de debate impulsionado originalmente pelos responsáveis das finanças e dos bancos centrais, reúne os países mais ricos do planeta e as principais economias emergentes.