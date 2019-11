Vidal salva Barcelona na Liga espanhola

O Barcelona venceu o Leganés, por 1-2, em jogo da ronda 13 da Liga espanhola. Com o resultado deste sábado, a equipa de Ernesto Valverde garante que termina a ronda no topo da tabela, pressionando Real Madrid e Atlético de Madrid, que ainda jogam nesta tarde.

A equipa da casa foi para o intervalo em vantagem, com um grande golo de En Nesyri, que recebeu no lado direito, puxou para dentro e rematou em arco, de pé esquerdo. O Barcelona chegou ao empate de bola parada – uma constante nesta temporada –, mas, desta feita, Messi não marcou de livre directo, assistindo, isso sim, o uruguaio Luis Suárez. O 2-1 também chegou de bola parada, com Arturo Vidal a finalizar após um canto.

A equipa da casa teve o ex-Sporting Jonathan Silva no “onze”, mas não teve o ex-FC Porto Chidozie (ficou no banco) e o português Kevin Rodrigues (suspenso). Já o Barcelona não pôde contar com o português Nélson Semedo, lesionado.