Jesus campeão: português leva Flamengo ao altar da América do Sul

23 de Novembro de 2019 acaba de tornar-se o dia mais importante da vida futebolística de Jorge Jesus, que, depois de “descobrir” o Brasil, “descobriu” o restante continente. O treinador do Flamengo é o novo campeão sul-americano, depois de a equipa brasileira ter batido o River Plate, por 2-1, na final da Taça dos Libertadores, num final “louco”, com reviravolta nos descontos.

Esgotados que estão os trocadilhos em matéria de fé e religião, com Jorge Jesus e o seu adjunto, João de Deus, resta apelar à simplicidade dos números: Jorge Jesus é, agora – e mais ainda –, o herói inigualável para cerca de 40 milhões de adeptos do Flamengo, o clube com mais fãs no globo. É, por excelência, um português nas bocas do mundo. E um português que se tornou apenas o segundo estrangeiro a vencer a Libertadores (Mirko Jozic, ex-treinador do Sporting, foi o outro).

No Estádio Monumental de Lima, no Peru, dois golos de Gabriel Barbosa ("Gabigol"), já “fora de horas”, permitiram a Jorge Jesus ser campeão do continente sul-americano, mas também ter garantida a presença no Mundial de Clubes, prova na qual poderá lutar para ser campeão do mundo.