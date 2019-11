Sérgio Conceição atento à incógnita sadina

O treinador do FC Porto afirmou que Romário Baró e Pepe são os únicos indisponíveis para a recepção ao Vitória de Setúbal, no domingo, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Desta forma, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, Sérgio Conceição apenas excluiu os lesionados para o encontro, deixando perceber que poderá contar com Marchesín, Uribe, Luis Díaz e Saravia, preteridos na visita ao Boavista.

“Vamos apresentar o onze que julgo estar em melhor forma, tendo em vista os jogadores que trabalharam para preparar este jogo. Todos, à excepção do Romário Baró e do Pepe, estão disponíveis para serem convocados”, revelou o técnico.

O encontro agendado para as 17h30 vai marcar a estreia de Julio Velázquez no comando técnico dos setubalenses. “Não sabemos bem o que vamos encontrar, até porque é um novo treinador, com novas ideias - não estou a dizer se melhor ou pior, mas novas ideias de certeza -, dinâmicas diferentes, esquemas tácticos diferentes também. Temos de nos focar na nossa equipa e no que temos de fazer para conquistar os três pontos, independentemente da estratégia do adversário”, explicou Sérgio Conceição.

O técnico dos “azuis e brancos” encara com naturalidade o próximo ciclo de oito jogos até ao Natal. “Encaramos este ciclo como outro qualquer. Todos os jogos são de grandes decisões, porque quando empatamos um jogo é muito mau para o FC Porto, perder nem se fala. Estamos habituados a essa pressão, que tem a ver com essa paixão e culpabilizo, sem dúvida nenhuma, o nosso presidente, porque ganhou muitos títulos, ganhou tudo e é o presidente mais titulado do mundo. E a nova geração de adeptos do FC Porto está habituada a ganhar sempre”, vincou.

Sérgio Conceição manifestou-se indiferente à cláusula de 125 milhões de euros do avançado Fábio Silva, de 17 anos. “Não quero saber disso. Não sou dirigente. Não estou nas cláusulas, nem nos contratos. Não me interessa nada disso. Eu digo sempre que o mercado fica fora do Olival. E a prova disso é que tive jogadores que acabavam contrato nessa época e não foi por isso que não jogaram e outros que tinham contrato de quatro anos e saíram mais rápido do que pensavam”, rematou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O espanhol Julio Velázquez considera que a pressão está no lado do FC Porto. “Será um jogo contra um adversário muito difícil. O Dragão tem uma atmosfera especial e muito bonita. Temos muito a ganhar e nada a perder. A responsabilidade e a pressão estão do lado deles”, referiu.

Apesar de a prioridade do Vitória de Setúbal ser o campeonato, o treinador assegura que a equipa vai ao Estádio do Dragão tentar bater os comandados de Sérgio Conceição, treinador a quem teceu elogios.

“O nosso foco principal é a Liga, mas queremos sempre jogar para ganhar. Sabemos que vamos enfrentar uma equipa com muito potencial e muito bem trabalhada por Sérgio Conceição, que me parece um grande treinador e que está a fazer um grande trabalho”, vincou.