“Um abraço amigo”: as felicitações a Jorge Jesus pela conquista da Taça dos Libertadores

Marcelo Rebelo de Sousa enviou este sábado “um abraço amigo de felicitações” ao treinador do Flamengo, Jorge Jesus, pela conquista da Taça dos Libertadores com uma vitória 2-1 sobre o River Plate, da Argentina. “Sendo a primeira vez que um treinador português vence a Taça Libertadores, o Presidente da República envia um abraço amigo de felicitações a Jorge Jesus”, lê-se numa nota publicada na página da Presidência da República.

O Flamengo, clube brasileiro do Rio de Janeiro, orientado pelo português Jorge Jesus, conquistou pela segunda vez a Taça Libertadores em futebol, 38 anos depois de o ter feito pela primeira vez, ao vencer o River Plate, detentor do título, na final da 60.ª edição da prova.

Dois golos de Gabriel Barbosa (”Gabigol”), já “fora de horas”, permitiram a Jorge Jesus ser campeão do continente sul-americano, mas também ter garantida a presença no Mundial de Clubes, prova na qual poderá lutar para ser campeão do mundo.

Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, deu os parabéns ao treinador Jorge Jesus pela “extraordinária conquista” com o Flamengo na Taça Libertadores. “Gostaria de felicitar Jorge Jesus pela extraordinária conquista, ao serviço do Clube Regatas Flamengo da Taça dos Libertadores, o mais importante troféu de clubes sul-americanos”, disse.

Numa mensagem publicada no site da FPF, Fernando Gomes referiu que “todos os portugueses vibraram com este grande feito desportivo e com a reviravolta épica que o Flamengo operou no marcador”. “Sublinho que esta demonstração de experiência, qualidade e talento de Jorge Jesus prestigia indelevelmente o trabalho dos treinadores portugueses e todo o futebol nacional”, lê-se.

Fernando Gomes dirigiu “igualmente uma palavra de parabéns aos jogadores, ao clube e restante equipa técnica”, destacando os portugueses Tiago Oliveira, João de Deus, Mário Monteiro, Márcio Sampaio e Gil Henriques.

O Benfica e o Sporting foram outras duas entidades a felicitar o ex-treinador Jorge Jesus pela vitória deste sábado. “O nosso sócio 3289 sagrou-se campeão da Libertadores 2019! Parabéns Jorge Jesus, parabéns Flamengo”, lê-se numa mensagem no Twitter do Sporting.

Já o Benfica, numa mensagem publicada no site oficial, congratulou o “ex-treinador Jorge Jesus pela importante conquista da Taça dos Libertadores, contribuindo assim para o prestígio do futebol português”.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional também saudou “Jorge Jesus, técnico português, pela conquista do maior troféu da América do Sul, a Taça Libertadores da América, ao leme do Flamengo”.