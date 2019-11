Portugal vai manter Final Mundial do International Pairs

O percurso Sir Henry Cotton Championship Course do Penina Hotel & Golf Resort recebeu pelo terceiro ano consecutivo a final mundial do International Pairs.

Esta é uma competição para jogadores amadores disputada em mais de 30 países de todo o mundo e que termina com uma final mundial que junta os pares apurados pelos diferentes países, disputada em dois dias na modalidaded stableford net com ¾ da soma dos handicaps do par.

O International Pairs teve a sua origem no ano de 1999 no Reino Unido e durante vários anos a Escócia foi o destino escolhido para receber a final que passou por palcos como Gleaneagles, St. Andrews, Carnoustie e Celtic Manor. Depois de por passar por Espanha, Portugal foi o destino escolhido para a realização do evento no triénio 2017 – 2019, tendo como anfitrião o Penina Hotel & Golf Resort.

Em Portugal, o detentor da licença para o evento é a GolfTattoo Eventos que está nesta fase a fechar um calendário de 13 provas do International Pairs para 2020.

Momento da tradicional Cerimónia de Abertura da final mundiaL / © Rodrigo Gatinho - GolfTattoo

O ano 2019 foi o primeiro em que organização mundial do International Pairs esteve a cargo da World Golf Tournaments (WGT) empresa sul-africana que no final do ano passado adquiriu os direitos para a organização deste evento. E embora tenha terminado este ano o acordo estabelecido com a JJW Hotels & Resorts para a realização desta final, a WGT, através do um dos seus sócios, confirmou ao GolfTattoo que o torneio se irá manter em Portugal. Antes do fim do ano se saberá qual será o palco da próxima final mundial.

Este ano estiveram representados 14 países de todo o mundo e um total de 52 jogadores.

Para além da competição principal foram jogadas três competições paralelas. Um torneio para os licenciados dos diferentes países que normalmente acompanham as suas equipas aberto também a inscrições, um torneio de pares senhoras e ainda uma divisão para jogadores com mobilidade reduzida.

Pela primeira vez nos 21 anos de história desta competição, a África do Sul sagrou-se campeã do mundo do International Pairs 2019, sem dar qualquer hipótese à concorrência, após duas voltas que totalizaram 88 pontos!

A dupla campeã mundial representante da Africa do Sul / © Rodrigo Gatinho - GolfTattoo

No final do primeiro dia a equipa do Quénia liderava com um ponto de vantagem, mas a equipa sul-africana foi a que melhor se adaptou às condições meteorológicas adversas e conseguiu fechar com uma volta de 43 pontos, terminando com uma vantagem de seis pontos sobre a equipa que representou o Reino Unido.

Imagem dos sul-africanos no momento em terminam a sua segunda volta, debaixo de chuva / © Rodrigo Gatinho - GolfTattoo

Portugal, representado por Manuel Cândido Oliveira do Clube de Golfe do Benfica e Fernando Hélder Dias de Vila Sol obteve o 4º lugar da classificação geral com voltas de 44 e 35, totalizando 79 pontos.

Portugal esteve também representado por Dina Ferreira e Graça Vinhas Carter na divisão de Senhoras, que foi ganha também por uma equipa da Africa do Sul. Este ano, o primeiro em que se realizou esta competição, jogaram cinco equipas: África do Sul, com duas equipas, o Zimbabué a Namíbia e Portugal.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No próximo ano, as etapas do International Pairs Portugal terão início a partir de Fevereiro e a final mundial será disputada no inicio de Novembro.

Veja mais em www.golftattoo.com