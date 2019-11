Regresso feliz de José Mourinho à Liga inglesa

O Tottenham venceu o West Ham por 3-2, no jogo que marcou o regresso de José Mourinho à Liga inglesa. Com o triunfo deste sábado, em casa dos rivais londrinos, os spurs quebram uma sequência de cinco jogos sem vencer e sobem, à condição, ao sexto lugar da tabela – deverão acabar a jornada bem abaixo dessa posição –, enquanto o West Ham pode terminar a ronda com apenas dois pontos de vantagem para a zona de descida.

O jogo acabou por ter contornos estranhos. Na primeira parte, tudo o que há para contar passou-se nos últimos sete minutos, depois de mais de meia hora de maus passes e pouca criatividade – ainda que com ascendente claro do Tottenham. Nos últimos minutos, chegou o futebol e o sul-coreano Son, que esteve em tudo quanto foi acção.

Aos 38 minutos, Dele Alli descobriu Son, com um grande passe a romper a defesa do West Ham, e o sul-coreano driblou Diop, antes de rematar cruzado, de pé esquerdo, sem hipóteses para o ex-Benfica Roberto.

Aos 40’, o árbitro Michael Oliver deu cartão amarelo a Fredericks num lance em que o defesa parece ter entrado de forma grosseira sobre Son, em carrinho, acertando com a sola da bota na perna do adversário. O VAR não interveio e o lance ficou-se pelo amarelo. Son saiu ileso.

Aos 42’, Dele Alli “salvou” uma bola junto à linha lateral, desmarcou Son e o extremo asiático serviu Lucas Moura, com um passe a cruzar toda a área do West Ham. Finalização fácil do brasileiro, ao segundo poste, e o Tottenham com o jogo bem encaminhado. E poderia ter ficado resolvido pouco depois, já que, aos 43’ e aos 45+2’, ainda houve tempo para lances perigosos do Tottenham, com interferência directa de Roberto. Primeiro, o ex-Benfica errou numa saída dos postes e ia criando problemas à sua equipa. Pouco depois, fez uma grande defesa a um cabeceamento de Sánchez.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A segunda parte começou praticamente com o 3-0, marcado por Harry Kane, de cabeça, mas a equipa de José Mourinho deixou-se “adormecer”. Vários minutos de apatia resultaram em mais atrevimento do pouco capaz West Ham e Antonio acabou mesmo por reduzir, aos 73’, com um remate à entrada da área – ficaram dúvidas acerca da possível interferência de um jogador em posição de fora-de-jogo. O Tottenham acabou por não controlar a partida com bola e ainda sofreu o 3-2, perto do final, num canto em que Sánchez se esqueceu de acompanhar Ogbonna, que finalizou na área.

O Tottenham não vencia fora desde a 23.ª jornada do último campeonato, quando a 20 de Janeiro ganhou por 2-1 no terreno do Fulham, somando, desde então, nove derrotas e três empates.

Mourinho somou o seu 191.º triunfo na Premier League, em 306 jogos. Na última visita ao campo do West Ham, com Manchester United, em 2018/19, Mourinho tinha perdido por 3-1.