Manchester City ultrapassa Chelsea em Inglaterra

O Manchester City venceu o Chelsea, por 2-1, neste sábado, em jogo da ronda 13 da Liga inglesa. Com este triunfo, a equipa de Manchester sobe ao terceiro lugar, ultrapassa os londrinos na tabela e mantém-se a um ponto do Leicester e a nove do Liverpool.

Para este jogo, Pep Guardiola chamou João Cancelo ao “onze”, mas não pôde contar com Bernardo Silva, suspenso. O jogo teve ascendente do Manchester City, mais controlador, como é habitual, ainda que em matéria de oportunidades de golo tenha sido uma partida equilibrada.

Os visitantes saíram na frente, quando Kovacic fez um passe tremendo para Kanté, aos 22 minutos. O francês correu, surgiu perante Ederson e desviou a bola do brasileiro. Sete minutos depois, Kevin De Bruyne iniciou a jogada, entregou a David Silva e um ressalto na defesa londrina fez a bola regressar a De Bruyne, que driblou dois defensores e rematou, tendo, ainda, a ajuda de um novo ressalto, desta vez em Zouma. Kepa não foi mais do que impotente.

Já perto do intervalo, o Chelsea deixou Mahrez com espaço para o um contra um e o argelino, na direita, puxou para dentro e rematou rasteiro, para o poste mais distante. A primeira parte ainda deu tempo a Agüero para atirar à trave, mas a vantagem mínima manteve-se.

Na segunda parte o jogo foi mais “morno”, mas teve duas oportunidades para cada lado: Mahrez falhou para o City, Kanté e Willian para o Chelsea. Nota, ainda, para os últimos dez minutos de jogo, nos quais o City conseguiu, com bola, evitar o “assalto” final de um Chelsea cansado e incapaz de recuperar a bola e criar perigo (conta-se, apenas, perigo num livre directo).