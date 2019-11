FC Porto vence em Montpellier e vê “oitavos” da Liga dos Campeões

O FC Porto venceu este sábado por 27-22 em casa dos franceses do Montpellier, campeões europeus em 2017/18, e manteve intactas as aspirações de se qualificar para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões de andebol.

Com uma exibição irrepreensível, quer ao nível ofensivo quer defensivo, o FC Porto confirmou o seu bom momento com a conquista de dois pontos em casa do Montpellier, que o deixam mais perto dos “oitavos” da Liga dos Campeões.

Com o guarda-redes austríaco Thomas Bauer em destaque, com pelo menos 15 defesas decisivas, o FC Porto liderou o marcador desde o apito inicial, excepção feita às igualdades registadas aos 1-1, 2-2 e 5-5.

O campeão nacional chegou ao intervalo a vencer por 14-10, com um parcial de três golos consecutivos, e ao longo da segunda parte, com uma actuação consistente e eficaz, dilatou aos poucos a vantagem, que chegou a ser de sete golos.

O ex-portista Gilberto Duarte, que no Dragão Arena empatou o jogo no derradeiro segundo (23-23), ainda procurou contrariar o avolumar da vantagem do FC Porto, que chegou pela primeira vez aos cinco golos de diferença aos 21-16, por André Gomes.

Com Thomas Bauer a fechar a baliza, nas sucessivas investidas francesas, o FC Porto aumentou a vantagem para seis golos aos 26-20, por Diogo Branquinho, e para sete aos 27-20, pelo capitão Daymaro Salina, a cerca de quatro minutos do fim.

O encontro chegou ao termo com o Montpellier, que soma menos três pontos do que o líder do grupo B, os alemães do THW Kiel, a reduzir a desvantagem no marcador com dois golos (22-27).

O central Miguel Martins, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto, seguido do pivot Alexis Borges e do ponta Diogo Branquinho, com seis, enquanto no Montepellier estiveram em evidência Diego Simonet e Kyllian Villeminot, com cinco.

Com o triunfo em França, o FC Porto ascendeu da sexta à quinta posição do grupo B, com 10 pontos, a quatro do líder THW Kiel, e com um de vantagem sobre os macedónios do Vardar (6.º classificado), detentores do título de campeão europeu.

Passam aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões as seis equipas mais bem classificadas. A fase de apuramento prossegue na quarta-feira com a realização da 10.ª jornada, em que FC Porto se desloca a casa dos ucranianos do HC Motor Zaporozhye, últimos classificados, com dois pontos.