“Chegou o grande dia”. Os jogadores do Flamengo nas redes sociais

A poucas horas do apito inicial para a final da Taça dos Libertadores, que se desenrolará em Lima, no Peru, foram vários os jogadores do Flamengo que deixaram mensagens nas redes sociais. A esmagadora maioria dos testemunhos tem uma ideia em comum: “Chegou o grande dia”. O dia em que medirão forças com o River Plate pela conquista do mais importante troféu do continente.

Tem sido um sábado de azáfama e intranquilidade para uns, de convívio e expectativa descontraída para outros. Já houve um atraso significativo num voo de adeptos do Flamengo, que só vão chegar a Lima pouco antes da hora do jogo, já houve uma pequena altercação entre apoiantes brasileiros e argentinos do River Plate, numa das zonas de restauração do centro da cidade peruana, mas tem-se registado, regra geral, um convívio saudável entre rivais enquanto se contam os minutos para o arranque da partida.

CHEGOU O DIA!!! ????????

Hoje, mais do que nunca, jogaremos juntos e até o fim!!

Que seja feita a vontade de Deus! ????@Flamengo @Libertadores @4comm_ #GloriaEterna pic.twitter.com/AXCIhuwx8I — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 23, 2019

Nas últimas horas, têm-se sucedido as mensagens de jogadores do Flamengo nas redes sociais. O experiente Rafinha foi um dos mais expansivos, ele que tem uma longa carreira e já recheada de êxitos. “Chegou o grande dia, a grande final, o dia em que tanto sonhamos. Hoje, às 15:00 (17:00 do Brasil ) espero vocês no Monumental, com a mesma vibração, nos apoiando os 90 minutos!! Juntos, somos muito mais fortes!!! Nós lutando, deixando a vida em campo e vocês nos apoiando até o final”, escreveu o lateral direito.

Na mesma linha seguiram-se posts do central Rodrigo Caio, do médio Everton Ribeiro e do avançado Gabriel Barbosa. “Chegou o dia! Hoje mais do que nunca, jogaremos juntos e até ao fim!!!”. É nele e no colega de sector Bruno Henrique que os milhares de adeptos do Flamengo depositam as maiores esperanças de golo no embate com o River. “Adrenalina, ansiedade e vontade de fazer história pelo Flamengo”, escreveu também Bruno Henrique. Uma história que, a confirmar-se, será também a de Jorge Jesus.