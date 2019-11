Benfica na fase de grupos da Taça EHF após final emocionante

Um final de jogo emotivo ditou o apuramento do Benfica para a fase de grupos da Taça EHF de andebol, após vitória por 28-24 sobre os croatas do RK Nexe, que tinham vencido a primeira mão. Paulo Moreno, a nove segundos do fim, marcou o golo que apurou as “águias”, que viram ainda o RK Nexe desperdiçar um livre de sete metros a escassos cinco segundos do apito final.

Depois de uma derrota, em solo croata, na primeira mão, por 30-26, o Benfica recebeu o RK Nexe sabendo que teria de vencer por quatro ou mais golos de diferença para chegar à fase de grupos da prova, da qual saiu eliminado, no ano passado, nesta terceira eliminatória, aos pés do Hannover-Burgdorf, da Alemanha.

Numa primeira parte com poucos golos, o Benfica conseguiu chegar a uma vantagem de três golos, à passagem dos 20 minutos (9-6), mas os croatas reagiram e igualaram o marcador a 9-9, numa altura em que os “encarnados” não conseguiam finalizar com êxito as suas jogadas, estando cerca de seis minutos sem marcar.

O Benfica recompôs-se e chegou ao intervalo com uma vantagem de dois golos (12-10), que abria boas perspectivas para o segundo período. E a diferença de quatro golos surgiu, pela primeira vez, no início da segunda parte, com os “encarnados” a chegarem ao 15-11 e a abrandarem um pouco o ritmo da partid.

Halil Jagonjac, com sete golos, e Sasa Barisic, com seis, foram os jogadores em maior destaque no lado croata, enquanto Paulo Moreno, com seis golos, foi o melhor marcador do Benfica.

A nove segundos do fim, quando o resultado se encontrava em 27-24, foi mesmo o capitão das “águias” a apontar o golo decisivo que atirou o Benfica para a frente da eliminatória, mas podia ter deitado tudo a perder, quando impediu o ataque rápido a Marin Jelinic, tendo ambos sido expulsos.

Quando faltavam apenas cinco segundos, num livre directo crucial para os croatas, que asseguravam a passagem com o golo, Ivan Vida atirou à trave da baliza de Borko Ristovski, para grande euforia nas bancadas do pavilhão da Luz, que viram o conjunto português apurar-se para a fase de grupos da Taça EHF.