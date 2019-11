Samu lançou o foguete, mas o Benfica apanhou as canas

O Benfica foi obrigado a sofrer antes de garantir a passagem aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, consumada por Carlos Vinícius, autor do golo da reviravolta, já nos instantes finais do jogo de Vizela (1-2).

A equipa da casa mostrou à saciedade a condição de líder da Série A do Campeonato de Portugal, pegando no jogo, marcando e defendendo com rigor uma vantagem que até poderia ter sido ampliada, mesmo depois de os vizelenses terem ficado reduzidos a dez jogadores, por expulsão de Ericson (26’).

Com cinco novidades no “onze” - Zoblin, Ferro, Samaris, Jota e Raúl de Tomás surgiram de início -, o Benfica entrava praticamente a perder, surpreendido por um foguete de Samu, a garantir uma vantagem que o Vizela acabou por justificar com um futebol organizado, envolvente e de grande precisão nas transições... rápidas e objectivas.

Positivo/Negativo Positivo Vizela A equipa orientada por Álvaro Pacheco jogou com desenvoltura, sem complexos, mesmo reduzida a 10...

Positivo Vinícius Entrou na segunda parte para evitar um indesejável prolongamento e marcou o golo decisivo para a reviravolta, colocando assim o Benfica nos “oitavos” da competição.

Positivo Samu Fulminante o remate que colocou o Vizela em vantagem. Samu esteve perto de conseguir bisar pouco depois, mas escorregou e a bola saiu ao lado. Importante a pautar o jogo com os minhotos reduzidos a dez. Negativo Ericson Expulso no intervalo de seis minutos, deixou a equipa em apuros.

O Benfica acreditava que poderia acelerar o jogo a qualquer momento, mas o Vizela só tremia em lances de bola parada, com Grimaldo a responder com perigo. Destemidos, os minhotos espreitavam o segundo golo, mas Diogo Ribeiro e Cann não aproveitaram duas situações flagrantes ainda na primeira parte.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Jota tentou, num par de remates, desmoralizar a equipa de Álvaro Pacheco. Mas o Benfica estava, definitivamente, em noite desinspirada, criando poucos desequilíbrios.

O Vizela disfarçava na perfeição a saída de cena do médio, obrigando Bruno Lage a consultar os compêndios em busca da centelha imprescindível para operar a reviravolta.

E foi já com Carlos Vinícius em campo que Raúl de Tomás acabou por resgatar o Benfica, igualando a partida a 20 minutos dos 90, na sequência de um cruzamento de Jota. Apesar do soco no estômago, o Vizela não se deixava intimidar, mesmo quando, dois minutos volvidos, ficou a ver a barra da baliza a abanar. Grimaldo estava cada vez mais perto do golo, mas foi Vinícius, depois de um cabeceamento sacudido por Cajó, a tirar a equipa de apuros, evitando o prolongamento num lance que aniquilou a esperança vizelense depois de exibição tão positiva.