Seamus Murphy deu a volta ao mundo com PJ Harvey

Seamus Murphy não se identificaria como fã da música de PJ Harvey. Ela acha piada a isso, garante o fotógrafo de origem irlandesa ao telefone com o PÚBLICO a partir de Londres. Ainda assim, os dois são colaboradores desde que, em 2008, ela viu uma exposição de trabalhos feitos por ele no Afeganistão e o convidou para trabalharem juntos. Na altura, ele “só tinha ouvido falar nela, não conhecia a música” que Harvey fazia, e começou a fazer curtas-metragens para ela, tornando-se pela primeira vez realizador. Com o tempo, diz, tornaram-se amigos. Em 2011, ele realizou o complemento visual do disco Let England Shake, e continuaram a colaboração com The Hope Six Demolition Project, saído em 2016.

Continuar a ler