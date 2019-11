Festival Madeira Dig volta renovado com Frances-Marie Uitti e Keiji Haino

Depois de ter celebrado em 2018 a 15ª edição consecutiva, a organização do festival Madeira Dig, dedicado às músicas electrónicas mais exploratórias, prepara uma reformulação no formato, estendendo o acontecimento por dois fins-de-semana e passando a incluir actividades complementares aos concertos que acontecem na vila da Calheta, no auditório do Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira.

O cartaz alarga-se de um para dois fins-de-semana, de 29 de Novembro a 8 de Dezembro, com os concertos a acontecerem no Mudas de 30 de Novembro a 3 de Dezembro, repetindo-se de 6 a 7 de Dezembro e com o Centro Cultural John dos Passos, na vila da Ponta do Sol, a servir de palco ao novo leque de actividades. O formato dos concertos mantém-se inalterado: dois concertos por noite no Mudas, seguido de sessões na Estalagem da Ponta do Sol. Já nas actividades complementares deste ano, constarão instalações de videoarte, performances ou formações.

Foto Kali Malone

Do cartaz, como sempre, farão parte uma mistura de nomes consagrados e emergentes. Entre os reconhecidos, destaque para a presença de Frances-Marie Uitti, uma das violoncelistas da música clássica contemporânea de vanguarda mais influentes, ou para o japonês Keiji Haino. O artista interdisciplinar, compositor, conhecido como pioneiro na música experimental americana, activo desde os anos 60, David Rosenboom, é outro dos destaques, o mesmo acontecendo com Liz Harris (Grouper) com o projecto Nivhek, ou a americana Heather Leigh e a sua pedal steel guitar. O escocês Drew McDowall, antigo membro dos Coil e Psychic TV, e a sueca Hanna Hartmann são outros nomes convocados.

Entre os mais recentes, atenções viradas para Maria W Horn, jovem e promissora compositora sueca, ou a americana Kali Malone, que traz a sua música combinada de síntese modular com instrumentação acústica. Os cineastas franceses Vincent Moon e Priscilla Tellomon apresentarão um projecto de investigação poética e cinemática sobre espiritualidade, com música associada a rituais de tribos do Brasil. Em palco, estará também o libanês Rabih Beaini (Morphosis). A dupla britânica GUO, do guitarrista Daniel Blumberg (Hebronix, The Howling Hex) e do saxofonista Seymour Wright, ou a percussionista Katharina Ernst, serão outros nomes a ter em atenção, o mesmo sucedendo com diversos agentes criativos da Madeira.

É o caso do baterista Jorge Maggiore, que se apresenta em dupla com o artista visual Carlos Valente, ou Daniel Bolba, percussionista, residente em Amesterdão, também em colaboração com Diogo Carriço. A coreógrafa e bailarina Margarida Menezes apresentará uma performance, e Carlos Sena Caires uma instalação audiovisual interactiva. Entre o leque de actividades complementares, merece referência a instalação audiovisual do fotógrafo e cineasta Rui Pinheiro, que estará patente no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, durante os dias do festival.