Manuel Linhares ao vivo no auditório do PÚBLICO

Num país onde há poucas vozes masculinas no jazz, Manuel Linhares tem vindo a marcar a diferença. Nasceu no Faial, nos Açores, em 4 de Agosto de 1983, mas foi ainda bebé para o Porto, cidade berço da família paterna. E foi no Porto, onde cresceu, que teve as primeiras aulas de piano, entrando depois na Escola de Jazz daquela cidade, onde estudou canto.

Licenciou-se em jazz na ESMAE, estudou no Taller de Músics de Barcelona e no Jazz Institute de Berlin e trabalhou e estudou com grandes músicos internacionais, entre os quais Bobby McFerrin (que o convidou para ser seu assistente nos workshops CircleSongs), Theo Bleckmann, Judy Niemack, John Hollenbeck, David Linx e Meredith Monk. A nível nacional, trabalhou com José Mário Branco, Rui Veloso, Sofia Ribeiro, Pedro Moreira e Claus Nymark.

Tem vindo a actuar em palcos da Europa, Estados Unidos e Brasil e tem já dois discos gravados em seu nome: Traces of Cities (2013) e Boundaries (2019). É este último que Manuel Linhares vai apresentar agora no clube Cascais Jazz (dia 22) e no Café-atelier LAPO, em Lisboa (dia 23).