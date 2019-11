PJ do Norte desmantelou grupo criminoso suspeito após perseguição

Dois homens foram detidos após perseguição policial por estarem “fortemente indiciados” por roubo qualificado, dano e posse de armas proibidas, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ), acreditando ter desmantelado um “grupo criminoso”.

Em comunicado, a Directoria do Norte da PJ descreve que, durante a madrugada desta sexta-feira, na operação policial organizada para deter estes dois suspeitos, “houve necessidade de disparar para os parar, tanto mais que eram portadores de duas armas de fogo que tentaram usar contra os elementos desta polícia”.

A PJ diz ter desmantelado “um grupo criminoso” suspeito de, no último mês, “ter cometido cerca de 30 crimes de roubo em estabelecimento, de viatura, posto de abastecimento de combustíveis e ainda de incêndio, dano e homicídio na forma tentada”.

“Apenas numa noite (de 14 para 15 de Novembro) o grupo cometeu 14 crimes usando armas de fogo com as quais dispararam indiscriminadamente contra as vítimas”, descreve a PJ, referindo que os dois homens têm “vastos antecedentes criminais”.

Hoje, “aquando da abordagem policial para efectuar as detenções os suspeitos reagiram com violência, não acatando as ordens e investindo contra as viaturas policiais”, descreve a PJ.

Após a perseguição em Vila Nova de Gaia, os homens foram levados ao hospital devido “às lesões que sofreram aquando da detenção”.

De acordo com a PJ, um primeiro elemento do grupo foi detido na “madrugada de 16 para 17” deste mês, após terem praticado “mais três crimes”.

Esse primeiro detido ficou a aguardar o desfecho do processo em prisão preventiva, acrescentou a PJ.

Com estas três detenções, a PJ “desmantelou um grupo criminoso que há cerca de um mês vinha cometendo crimes violentos contra a propriedade e contra as pessoas com utilização de armas de fogo”.