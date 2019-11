Ministério Público investiga financiamento ilegal de campanha eleitoral

O Ministério Público de Santa Maria da Feira vai investigar o “financiamento ilegal de campanha eleitoral”, uma informação que consta no despacho final do processo Ajuste Secreto, centrado na actividade do ex-presidente da câmara de Oliveira de Azeméis, o social-democrata Hermínio Loureiro. O documento não especifica qual a campanha que está em causa, nem o partido visado, mas as 828 páginas do despacho indiciam que se trata de campanha do PSD no âmbito de eleições autárquicas no município de Oliveira de Azeméis.

