GNR apreende droga em garrafas de leite e cannabis em Nutella

A GNR de Ovar deteve seis pessoas por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo apreendido mais de sete mil doses de droga, estando parte dela dissimulada em garrafas de leite, informou a força militar nesta sexta-feira. Em comunicado, a GNR refere que os suspeitos, quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 30 e 56 anos, foram detidos na quarta-feira.

“Na sequência da investigação criminal, que decorria há mais de um ano, foi possível apurar que as transacções de estupefaciente se procediam não só em território nacional, como também em Espanha, em que o produto seria proveniente do Norte de África, sendo uma das formas de dissimulação a sua ocultação em garrafas de leite”, refere a mesma nota.

Os militares deram cumprimento a 13 mandados de buscas domiciliárias e em viaturas nos concelhos de Ovar, Porto, Vilamoura, Albufeira e Lagos, tendo apreendido 5049 doses de cocaína, 1929 doses de haxixe, 414 doses de liamba, 29 charros de liamba, 81 frascos de CBD (canabidiol) e dezenas de embalagens com bolos, aguardente, mel e Nutella (creme de chocolate) confeccionados com cannabis.

Foram ainda apreendidos 1275 euros e 1360 dirhams (moeda marroquina), quatro viaturas ligeiras, dez telemóveis, seis balanças de precisão e diverso material de corte, confecção e embalamento do estupefaciente. Em declarações à Lusa, fonte da GNR disse que parte do estupefaciente foi apreendido numa smartshop no Porto.

A mesma fonte referiu que, durante a operação, os militares abordaram uma viatura que transportava bolotas de haxixe escondidas no interior de garrafas de leite.

Os suspeitos encontram-se detidos nas instalações da Guarda, até serem presentes, esta sexta-feira, ao Tribunal Judicial de Aveiro, para aplicação de medidas de coação.

Esta acção contou com o reforço da estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Faro.