Dívidas em atraso dos hospitais perto dos 700 milhões de euros

Os pagamentos em atraso dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) atingiram em Setembro o valor mais alto registado desde o início deste ano. Segundo dados do Portal do SNS, as dívidas com mais de 90 dias ascenderam a 651,6 milhões de euros. Um valor que representa 40,5% do total das dívidas dos hospitais a fornecedores.

Continuar a ler