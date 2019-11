“Mãe que acusou IURD de lhe roubar filhos pede desculpa em tribunal e diz que foi ‘manobrada’ pela TVI”, publicado a 7 de Novembro de 2019

Ao contrário do que foi noticiado pelo Público, em nenhum momento condicionei ou sugeri qualquer versão dos factos aos entrevistados da reportagem “O Segredo dos Deuses”, sobre o esquema ilegal das adoções da IURD. O inquérito do Ministério Publico sobre o caso foi arquivado por prescrição, ou seja, extinguiu-se o procedimento criminal. Contudo, o magistrado do ministério público admite que, em caso de não prescrição, estaríamos na presença de crimes tão graves como tráfico de pessoas, associação criminosa e corrupção. Maria de Fátima Lemos Moreira foi várias vezes entrevistada pela TVI. Em todas as entrevistas sempre insistiu que não deu os seus filhos para adoção e que nunca foi ouvida no tribunal de família. Mais, assumiu sempre que a sua assinatura fora falsificada e a TVI chegou a confirmar junto do registo civil que, na mesma altura, foi dado como roubado o seu bilhete de identidade que foi usado em tribunal. Confrontada com o processo da IURD, a mãe de Filipe e Pedro, decidiu dar o dito por não dito e chegou a um acordo com a IURD que lhe impunha um pedido de desculpas publico. Desconheço qual o tipo e conteúdo do acordo que Maria de Fátima estabeleceu com a IURD para alterar a substância dos depoimentos que prestou na reportagem “O Segredo dos Deuses” e em vários processos judiciais, mas não posso deixar de afirmar que existem bastantes evidências documentais e testemunhais de que a versão que Maria de Fátima nos relatou não foi de nenhuma forma induzida, estando por isso a ser preparada uma queixa crime por difamação e injúrias que dará entrada no tribunal durante a próxima semana. De resto, acredito que o próprio ministério público irá avançar com uma queixa crime contra ela por perjúrio e falsas declarações que prestou em tribunal, perante o juiz.

Lamento o facto de nunca nenhum jornalista do Público me ter tentado ouvir sobre estes factos que visam o meu bom nome, prejudicando assim a informação séria e rigorosa que só seria conseguida garantindo a mais básica regra do código deontológico dos jornalistas. Apenas fazendo o contraditório os leitores do Expresso teriam acesso a toda a verdade. Desta forma, leram apenas parte de uma “verdade” que interessa a uma das partes.

Vou continuar esta investigação jornalística sobre o esquema ilegal das adoções da IURD que tanto tem incomodado alguns, sem agenda nem acordos escondidos, respeitando o contraditório, a ética profissional e sobretudo a VERDADE.

Alexandra Borges, jornalista da TVI