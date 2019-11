Frustrações justas, apropriações inaceitáveis

Podem os polícias que saíram ontem à rua ter razão nas suas reivindicações e ao mesmo tempo a sua manifestação ter dados sinais perturbantes para os descaminhos que está a tomar a nossa democracia? Sim, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Em geral é mesmo assim que acontece: são as frustrações mais justificadas que mais facilmente se prestam a serem manipuladas. Vamos por partes, então, tendo o cuidado de separar o trigo do joio.

