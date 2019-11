Dirigentes dos ASD e dos TSD pedem para retirar referências sobre apoio a Rio

O presidente dos Autarcas Sociais-Democratas (ASD), Hélder Sousa Silva, e Pedro Roque, secretário-geral dos Trabalhadores Sociais-Democratas (TSD), duas estruturas autónomas do PSD, pediram para retirar as referências no site do seu apoio a Rui Rio nas eleições internas.

Os dois dirigentes não querem apoiar publicamente nenhum dos candidatos à liderança do PSD por causa do cargo que ocupam. Mas o seu apoio foi dado como certo no site e num e-mail oficial da candidatura de Rui Rio enviado aos jornalistas, no qual constavam outros nomes de autarcas e de dirigentes de estruturas.

Hélder Sousa Silva, que é também presidente da Câmara de Mafra, confirmou ao PÚBLICO que, como presidente dos ASD, decidiu “não apoiar directamente nenhum dos candidatos e preservar a estrutura”, tendo já comunicado a decisão às três candidaturas. “Qualquer indicação contrária a esta sobre o meu nome e apoio a qualquer candidato é especulação e aproveitamento sem autorização”, afirmou.

Pedro Roque, que é também deputado, pediu para o seu nome também ser retirado dos apoios públicos a Rui Rio por pretender manter-se “equidistante” e “para que não se possa dizer que a estrutura apoia A, B ou C”. O secretário-geral dos TSD vai manter a sua posição pessoal reservada tal como aconteceu há dois anos nas eleições directas. O deputado esteve recentemente num jantar de parlamentares do PSD com Rui Rio, que é também líder da bancada, e acredita que isso pode ter levado à interpretar de que está ao lado do presidente do partido.

Contactado pelo PÚBLICO, o secretário-geral do PSD, José Silvano, disse esta sexta-feira de manhã que os dois sociais-democratas constaram do site porque “mostraram apoio inequívoco ao dr. Rui Rio” mas que “já estão a ser feitas diligências para os nomes serem retirados”.

Os dois dirigentes surgiram num e-mail, enviado aos jornalistas na passada segunda-feira, como apoiantes de Rui Rio entre nomes de dirigentes de estruturas locais e autarcas. Pedro Roque estava identificado como secretário-geral dos TSD enquanto Hélder Sousa Silva aparecia referido como presidente da Câmara de Mafra. Hélder Sousa Silva esteve ao lado de Santana Lopes nas últimas directas mas não presidia aos ASD.