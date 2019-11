Agência Espacial Europeia abre 100 vagas para recém-formados

A Agência Espacial Europeia (ESA) tem, de momento, cerca de 100 vagas disponíveis para estagiários. O contrato é de um ano, com uma bolsa mensal de cerca de 2300 euros, valor isento de taxas de imposto nos 22 Estados membros da agência (entre eles, Portugal). As candidaturas estão abertas até 15 de Dezembro.

A ESA pretende contratar jovens com interesse em trabalhar com tecnologias espaciais e na construção de satélites, com o intuito de “encontrar soluções para alguns dos mais complexos problemas sociais”, diz a agência, em comunicado enviado à redacção. Há oportunidades de estágio para Espanha, França, Itália, Alemanha, Holanda e o Reino Unido, sendo que o valor da bolsa depende da localização das instalações da ESA.

As vagas destinam-se a recém-formados em Engenharia, Ciência, Tecnologias de Informação, Ciências Naturais/Sociais e Gestão. Também podem concorrer estudantes que se encontrem no seu último ano de mestrado. Para além da bolsa mensal, a ESA oferece um “ambiente internacional e multicultural”, despesas de deslocação no início e fim do contrato, 2,5 dias de férias pagas por mês e cobertura de saúde alargada.

Apenas podem concorrer às vagas cidadãos dos Estados membros da ESA ou oriundos da Eslovénia, Canadá, Bulgária, Chipre, Letónia, Lituânia e Eslováquia. As candidaturas podem ser efectuadas aqui.