Os eternos sem-abrigo

Alguém despertou, mais uma vez, para a situação real dos sem-abrigo que povoam a capital do país. O Presidente da República disse que sim, a ministra disse que irá solicitar apoios às instituições tradicionais e criará um grupo de trabalho para acabar com a chaga dos sem-abrigo. Com todo o respeito que todos os cidadãos nos merecem, esse despertar de consciências é antigo e tem sido passageiro, conforme passamos a descrever por uma posição governamental, datada de Maio de 1976.

No extinto semanário “Gazeta do Sul”, editado em Montijo, e quando à data eu era chefe da redacção, na sequência de uma decisão do Ministério dos Assuntos Sociais (M.A.S.), numa coluna semanal titulada “Ponto Final - Parágrafo”, escrevi o seguinte: “Os mendigos vão estar organizados. Lemos na imprensa diária. O M.A.S. tomará conta dos mendigos. Logo o estatuto de mendigo está oficialmente reconhecido. Poderão os responsáveis por este departamento estatal dormir descansados, agora que lhes foi assacada mais esta responsabilidade? E os mendigos dormirão agora mais aconchegados por saberem que terão quem os proteja? Tudo deve estar na mesma. Os do M.A.S. continuarão a dormir bem. Os mendigos estão a dormir mal.”

Recebemos um extenso ofício do gabinete do ministro criticando o que escrevemos e lamentando a nossa ignorância sobre o alcance das medidas governamentais. Passado pouco tempo o Governo caiu, muitos mais governos se seguiram, os ministérios da área mudaram de nome e o problema dos sem-abrigo está permanentemente na ordem-do-dia e, infelizmente, alargado a mais território que não apenas Lisboa. A experiência diz-nos que ficaríamos mais felizes com a inauguração da obra que com os festejos da ideia, dado que 43 anos depois o problema se mantém.

Joaquim Carreira Tapadinhas, Montijo

José Mário Branco

Tudo foi dito acerca deste compositor, cantor, interventor político, e um democrata acérrimo defensor da liberdade em tudo o que esta encerra de direitos humanos. Mas havia nele um carisma que o diferenciava de muitos outros que se apregoam de umas esquerdas que só a eles pertencem. Mário Branco, apesar da sua força de lutador, tinha aquela candura de gestos, palavras e maneiras que cativavam mesmo aqueles que não apreciavam as suas canções de contestação. Mário Branco era um revolucionário sereno, com uma postura elegante que sobressaia pelo seu porte, sua educação e serenidade. Paz à sua alma.

Duarte Dias da Silva, Lisboa

O muro de Leiria

Afinal, não é só Donald Trump que constrói muros atentatórios da dignidade humana. A Câmara Municipal de Leiria ergueu um muro que dissocia bairro social requalificado. 45 anos após o 25 de Abril, a autarquia leiriense de maioria social-democrata toma uma decisão inqualificável. Quando se clama pelo diálogo e a paz social a edilidade leiriense mete o pé, mãos e cabeça na poça. Que tristeza!

Ademar Costa, Póvoa de Varzim