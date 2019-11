A1 cortada junto a Albergaria devido a despiste, no sentido sul-norte

A auto-estrada do Norte (A1) está cortada ao trânsito no sentido Lisboa-Porto, junto a Albergaria-a-Velha, Aveiro, antes da estação de serviço de Antuã (perto de Estarreja), devido ao despiste de um veículo pesado, às 6h06, disse a GNR.

Do acidente não resultaram vítimas, de acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

A mesma fonte adiantou que o acidente se deu ao quilómetro 249, junto a Estarreja, no sentido sul-norte.

As autoridades indicam que as alternativas de circulação automóvel são a estrada nacional, bem como as auto-estradas 25 e 29.