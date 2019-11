Normandia, 6 de Junho de 1944: o dia que mudou o rumo da História

Um aguaceiro intenso recebeu-nos ao princípio da tarde em Omaha Beach, oferecendo-nos um céu plúmbeo, próximo daquele com que Steven Spielberg (e o director de fotografia polaco Janusz Kaminski) pintou a madrugada desse 6 de Junho de 1944 que haveria de mudar o rumo da História no filme O Resgate do Soldado Ryan (1998). Mas, estando nós no cenário real do Dia D, a impressão mais forte na nossa mente é ainda a persistência dessas imagens, escassas, únicas, tremidas, verdadeiras, com que o repórter fotográfico Robert Capa registou, in loco, o desembarque das tropas americanas nessa (in)esperada praia de todos os perigos, que se tornaria a “Bloody Omaha”.

