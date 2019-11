Sete ideias para sair esta semana

LISBOA

Telas de pele

De 29 de Novembro a 1 de Dezembro

Altice Arena

Agulhas em riste, tintas a pontos, telas despidas. Este é o fim-de-semana da maior convenção lisboeta de tatuadores. Artilhado para acolher milhares de adeptos e curiosos – em 2018, foram 9.000 –, o Lisbon Tattoo Rock Fest conta este ano com cerca de 300 artistas, em representação de estúdios portugueses e estrangeiros. Entre workshops, concursos e demonstrações, vão estar a trocar dicas, partilhar conhecimento e deixar na pele dos visitantes todo o tipo de temas, estilos e técnicas, do old school ao neotradicional, passando por aguarelas, retratos realistas ou símbolos a preto e branco. O barulho das máquinas só será abafado pelas actuações de Carnivore A.D., Fast Eddie Nelson, Fuel Girls, Madball, Pink Pussycats From Hell e Ugly Kid Joe*, entre outros.

Horário: sexta, das 14h às 24h; sábado, das 12h às 24h; domingo, das 12h às 21h.

Mais informações aqui.

Bilhetes diários a 10€; passe a 25€.

*Os Ugly Kid Joe tocam no dia 1 de Dezembro, às 20h, e os bilhetes custam 26€ (concerto + entrada no festival nesse dia) ou 40€ (concerto + passe para os três dias de festival)

ÉVORA

Vincadamente familiar

De 22 a 24 de Novembro

Vários locais

Évora recebe um novo festival da PédeXumbo que “promete quebrar estereótipos e atravessar fronteiras no contexto da dança tradicional (e não só!)”. Chama-se Desdobra-te - Festival de Dança e Outras Artes e o imperativo dirige-se a toda a família, que é chamada a mexer-se e/ou a fazer artes manuais. Tal como uma folha de papel, o programa tem duas faces, o lado A e o lado B (que se cruzam nalguns pontos), para satisfazer, segundo a organização, “tanto os impulsos dos habitués dos festivais folk como os devaneios dos curiosos que (...) preferem uma experiência mais relaxada e abrangente”. Há espaço para aprender kizomba, valsas assimétricas, danças africanas, ballet, contradanças do Douro e chamarritas, mas também para passeios, conversas, cinema (o documentário Da Terra ao Céu, sobre os Mastros de São Teotónio, é exibido no sábado, às 19h), gastronomia, bailes, oficinas relacionadas com o papel (origami, encadernação, construção de flores) e espectáculos como o “concerto infanto-adultês” da d'Orfeu Canções Difíceis Fáceis de Saber no sábado, às 21h30, ou a actuação de Sebastião Antunes no domingo, às 16h30.

Horário: sábado, das 10h às 3h; domingo, das 11h às 20h.

Programa completo aqui.

Grátis a 5€ (actividades); passes de 17€ a 50€

Foto André Rodrigues

PELO PAÍS

Ciência e tecnologia para todos

De 24 a 30 de Novembro

Vem aí mais uma Semana da Ciência e Tecnologia. A bata de cientista pode ser vestida por todos e a participação é gratuita. Até ao final do mês, centros de investigação, laboratórios, universidades, museus, escolas e instituições de todo o país estão de portas abertas a visitas, exposições, oficinas, palestras, conferências, passeios e outras actividades – este ano, mais de 300 no total. Eis algumas. Em Viseu, as crianças são desafiadas a tornar-se agentes CSI no Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa (dia 26, às 14h). Vila do Conde monta uma oficina de robótica (dia 26, às 14h30) no Centro de Ciência Viva. O Centro de Educação Ambiental das Ribeiras de Gaia promove um passeio científico para observar o ecossistema ribeirinho (dia 25, às 10h). O Exploratório de Coimbra faz a antestreia do show de ciência Ora Bolas! (dia 30, às 18h). Em Lisboa, tanto se pode entrar numa visita guiada ao Museu da Água (dia 28, às 13h) como levar os mais pequenos e os seus bonecos com “dói-dói” ao Hospital dos Pequeninos, no Pavilhão do Conhecimento (de 30 de Novembro a 1 de Dezembro). O Seixal dá a conhecer e degustar cogumelos na Fábrica de Pólvora de Vale de Milhaços (dia 24, às 15h). O Centro Ciência Viva de Lagos vai À Descoberta do Universo numa palestra do astrónomo Tiago Campante (dia 29, às 21h). Nas ilhas, o Expolab de São Miguel quebra cepticismos sobre as alterações climáticas na palestra satírica Aquecimento Esclarecido (dia 29, às 10h30), enquanto o Centro de Química da Madeira abre os seus laboratórios ao público e inclui na oferta experiências divertidas (dia 28, das 14h às 17h; dia 29, das 10h às 13h e das 14h às 17h).

Lista/mapa de eventos e inscrições aqui.

Grátis

Foto Polvo à lagareiro Gonçalo Dias

VILA NOVA DA BARQUINHA

Lagar à mesa

De 9 de Novembro a 8 de Dezembro

Vila Nova da Barquinha, onde até o brasão tem oliveiras, volta a honrar a tradição com um mês gastronómico dedicado ao ingrediente produzido em abundância pelos lagares locais, desde os tempos que servia para alumiar até à consagração como pilar da dieta mediterrânica. A 19.ª edição da mostra À Mesa com Azeite leva à mesa de 11 restaurantes do concelho pratos como polvo e bacalhau à lagareiro, petingas no forno com azeite ou sopa de couve com feijão. Tudo regado ou confeccionado com o azeite novo.

Nos restaurantes Almourol, Café Estrela, Carroça, Chico, Grelhados na Pedra, Loreto, Ribeirinho, Soltejo, Stop, Tasquinha da Adélia e Trindade.

Foto Daniel Rocha

PORTO

Retratos do Idai

De 9 de Novembro a 22 de Fevereiro

Centro Português de Fotografia - Cadeia da Relação do Porto

Milhares de deslocados, escassez de água potável, a fome como certeza. Oito meses depois, ainda se sentem em Moçambique as sequelas da passagem do ciclone Idai. E continuam a interpelar-nos as imagens de Resistir ao Idai, exposição integrada no Prémio Estação Imagem 2019 Coimbra, agora patente no Centro Português de Fotografia. São 25 no total, captadas por nove fotojornalistas enviados ao país na altura da tragédia. Um deles foi Daniel Rocha, do PÚBLICO, autor desta foto em que pessoas se banham no rio Buzi. Luís Barra e Tiago Miranda fotografaram, respectivamente, pela Visão e o Expresso. A Lusa esteve no terreno com André Catueira, António Silva, Tiago Petinga e Miguel Lopes; o Observador, com João Porfírio; e a Global Imagens, com Leonel de Castro.

Horário: terça a sexta, das 10h às 12h30 e das 14h às 17h; sábado, domingo e feriados, das 15h às 19h (encerra nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro).

Grátis

Foto DR

AMARANTE

Baquetas ao alto

De 27 a 29 de Novembro

Centro Cultural de Amarante

Terra de festival internacional de guitarra e da versão portuguesa do brasileiro Mimo, Amarante lança-se agora na arte das baquetas com o novo Festival de Percussão. “Queremos fazer pontes entre a cultura musical brasileira e a portuguesa, mas queremos, sobretudo, fazer pontes entre alunos, professores e todos os amantes da percussão”. Feita a introdução pelo seu director artístico, Tiago Ferreira, vêm aí três dias de apresentações, ateliês, masterclasses e concertos, com a presença de especialistas como Hélvio Mendes, Leandro Lui, Rafael Y Castro, José Afonso Sousa ou Samuel Peruzzolo Vieira.

Horário: das 14h às 22h30.

Bilhetes a 2€ (concerto), 10€ (dia) e 20€ (passe)

Foto Samal Yeslyamova no filme Ayka DR

VILA NOVA DE FOZ CÔA

Filmes e vultos

De 28 a 30 de Novembro

Auditório Municipal de Foz Côa

Aqui não há disputa – a não ser, talvez, pelos lugares livres no auditório. Não ter secção competitiva é um traço distintivo do Cinecôa - Festival Internacional de Cinema de Vila Nova de Foz Côa. Prefere concentrar-se em oferecer ao interior do país uma boa selecção de filmes recentes, com personalidades a abrilhantar o cartaz. É o caso de Samal Yeslyamova, que vai estar na última sessão (dia 30, às 21h30) a acompanhar o filme que, no ano passado, lhe valeu o prémio de melhor actriz em Cannes: Ayka, de Sergey Dvortsevoy. Outro momento a não perder é a antestreia de Uma Rapariga Fácil, de Rebecca Zlotowski (dia 30, às 18h). Na produção portuguesa, destaca-se A Herdade, de Tiago Guedes, com a presença do realizador e parte do elenco (dia 29, às 21h30). Ivo Canelas e Mia Tomé são outras confirmações. Está também anunciada, para a abertura oficial desta oitava edição do festival, uma homenagem ao actor Ricardo Pereira, seguida de um cineconcerto da James Whale Orchestra (dia 28, às 21h30).

Programa completo aqui.

Grátis

Foto

EXTRA: Cinema

Já voltou, já voltou

Seis anos depois do êxito de Frozen: O Reino do Gelo – que, além de ter atingido recordes de bilheteira, recebeu os Óscares de melhor filme de animação e canção original por Let it go (Já passou na versão portuguesa) – Anna, Elsa, Kristoff, Olaf e Sven estão de volta para novas aventuras. Em Frozen II - O Reino do Gelo, igualmente realizado por Chris Buck e Jennifer Lee, o grupo deixa Arendelle em direcção a um lugar encantado que esconde a origem dos poderes de Elsa. Nos cinemas a 21 de Novembro.

