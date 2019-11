Há uma festa de três mil vinhos em Guimarães

Na Guimarães Wine Fair, o vinho é rei. Mas há mais para beber, incluindo whisky japonês. A feira chega em segunda edição e acontece no pavilhão Multiusos de Guimarães de 22 a 24 de Novembro.

Com organização do E.Leclerc de Lordelo, em Guimarães, e co-organização do Município de Guimarães e Guimarães Marca, da Evineo e GDA Events esta é mais uma edição que, garantem, “promete marcar o mapa português de eventos vinícolas”. Mais de 150 produtores “provenientes de todo o país” mas “também de França e do Japão vão marcar presença na feira e dar a conhecer as valências dos seus produtos”, disse à Fugas Sofia Machado, responsável pela comunicação do evento.

São mais de 3000 vinhos que os visitantes poderão degustar mas também fazer a compra imediata, o que possibilita que se possa classificar o evento como “uma das maiores lojas temporárias de vinhos em Portugal”.

Para os dois últimos dias da feira estão marcadas actividades como concertos e provas comentadas. No sábado haverá o concerto de Marco Génio, pelas 18h, e a realização de provas comentadas com enólogos, das 16h às 17h30. No domingo repetem-se as actividades, à mesma hora, mas com provas diferentes e com actuação da banda local Trio a Dois.

Os bilhetes custam, por dia, 10 euros (onde se inclui um copo e um desconto de 5 euros em compras iguais ou superiores a 30 euros), mas há também a entrada VIP com o valor de 20 euros (que inclui a degustação de champanhe e whisky japonês, tem o copo incluído e um desconto de 10 euros em compras iguais ou superiores a 30 euros). Mais informações sobre o evento poderão ser consultadas no site oficial e Facebook.