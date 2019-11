Navigator designa António Redondo para presidente e anuncia dividendos

O conselho de Administração da Navigator designou António Redondo para presidente da Comissão Executiva (CEO) da empresa, funções que assumirá a partir de 1 de Janeiro de 2020, foi esta sexta-feira comunicado ao mercado.

“Em reunião do Conselho de Administração realizada [esta sexta-feira], foi deliberado designar, com efeitos a partir do dia 1 de Janeiro de 2020, o administrador executivo Senhor Eng.º António Redondo como presidente da Comissão Executiva”, refere a informação enviada no mesmo dia à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O comunicado precisa ainda que até 1 de Janeiro de 2020, o presidente do Conselho de Administração, João Castello Branco, continuará a desempenhar as funções de presidente da Comissão Executiva.

Em Abril, com a saída de Diogo da Silveira da empresa, João Castello Branco, até aí ‘chairman’ da papeleira, assumiu interinamente a presidência executiva da Navigator.

João Castello Branco é presidente executivo da Semapa, holding que controla 69% da Navigator, e manterá a presidência do Conselho de Administração da empresa, adianta um comunicado enviado às redacções.

Licenciado em Engenharia Química pela Universidade de Coimbra, António Redondo, 55 anos, tem uma experiência de mais de três décadas na indústria papeleira. Está, desde 2007, na comissão-executiva da The Navigator Company.

Dividendos de 100 milhões

A Navigator convocou, para o dia 20 de Dezembro, uma assembleia-geral (AG) extraordinária para deliberar sobre a distribuição de reservas da sociedade aos accionistas, num total de quase 100 milhões de euros, de acordo com um comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Num outro comunicado, a Navigator detalha que “tem inscrito na rubrica ‘reservas livres’ do respectivo balanço individual aprovado e auditado em 31 de Dezembro de 2018, o montante total de 197.292.250,00 euros”.

Dada esta situação, o grupo diz que “não existem impedimentos de conservação do capital, nem outros legais ou estatutários à realização de uma distribuição parcial de reservas inscritas na referida rubrica, no valor de 99.138.919,82 euros”, que é equivalente a 0,1394 euros por acção em circulação, segundo a informação divulgada.

“O referido valor por acção tem em consideração o montante de 6.316.931 acções próprias em carteira, propondo-se igualmente que aquele valor total de reservas a distribuir seja actualizado à data do pagamento, caso se verifique a alteração do número de acções próprias, de modo a que se mantenha inalterado o valor proposto distribuir por cada cação em circulação”, explica a companhia.

A empresa garante que “após a distribuição do referido montante de reservas, a The Navigator Company, S.A. continuará a ter uma situação líquida adequada para a prossecução da sua actividade, tendo em consideração os objectivos por esta estabelecidos para o efeito”.

O principal accionista da Navigator é a Semapa, com uma posição total imputável de 69,3% no capital do grupo, acordo com a informação no site da empresa.

A 29 de Outubro, a companhia informou o mercado de que o seu resultado líquido se tinha fixado em 147,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, uma redução de 14,1% face ao lucro do mesmo período do ano passado.