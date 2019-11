Antes do FMI e BCE, Christine Lagarde foi conselheira de empresas sediadas em paraísos fiscais

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, foi conselheira de uma empresa entre 2003 e 2005 que tem como sede as ilhas Bermudas, um pequeno território do Atlântico que estava na lista negra da União Europeia por causa dos paraísos fiscais, noticia o jornal espanhol El País nesta sexta-feira. Além desta empresa, pertencente aos escritórios de advogados Baker & McKenzie, Lagarde fez também parte do conselho de administração de uma outra empresa em Singapura (do mesmo escritório de advogados), quando este país estava protegido por sigilo bancário.

Antes de assumir o cargo de presidente do BCE em Outubro deste ano, Christine Lagarde era desde 2011 directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI). Ainda que já se soubesse que Lagarde tinha feito parte da gigante internacional Baker & McKenzie, não era sabido que tinha sido conselheira de duas filiais desta empresa, ambas localizadas em países que eram considerados paraísos fiscais (devido à sua baixa tributação fiscal).

Nas Bermudas, a empresa em causa é a Law in Context Ltd, onde Lagarde servia de conselheira, escreve o El País. Em 2005, a dirigente saiu desta empresa para ser ministra do Comércio Exterior do governo do antigo primeiro-ministro francês Dominique Villepin. A Law in Context foi criada pela Appleby, uma empresa especialista em constituir negócios em paraísos fiscais.

Em Singapura, a empresa constituída em 2003 tinha um nome similar: Law in Context Pte Ltd. Ainda que as Bermudas tenham deixado de ser consideradas como paraíso fiscal pela União Europeia este ano, Singapura continua a estar na lista dos paraísos fiscais; ainda assim, o país já não está protegido pelo sigilo bancário, como acontecia até à data.

Contactada pelo El País, a firma de advogados Baker & McKenzie garante que “Lagarde nunca teve uma conta num paraíso fiscal nem beneficiou de qualquer vantagem ilegal”. “[Christine] Lagarde não teve interesse económico na actividade da Law in Context Ltd”, explicaram ainda.