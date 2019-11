Fitch mantém rating de Portugal com perspectiva positiva

A agência de notação financeira Fitch manteve hoje o rating de Portugal em “BBB”, o segundo nível da categoria de investimento, com perspectiva positiva, “suportada pela melhoria das contas públicas”.

Em comunicado hoje divulgado, a Fitch indica que o rating que atribui a Portugal tem em conta “os pontos fortes institucionais”, indicadores de governança e nível de rendimento per capita mais elevado face a outros países com o mesmo rating, de “BBB”.

A agência de notação financeira indica também que “a perspectiva positiva é suportada pela melhoria das contas públicas”.

“No que respeita à orientação das finanças públicas”, reagiu já o Ministério das Finanças, “a Fitch acompanha as perspectivas do Governo para o saldo orçamental, assim como a trajectória de redução sustentada do rácio da dívida pública e uma estratégia de gestão da dívida prudente, incluindo o aumento da maturidade média, a diversificação da base de investidores e a manutenção de uma almofada de liquidez adequada”.

Em comunicado emitido esta noite, o ministério liderado por Mário Centeno destaca ainda que a agência de notação financeira “destaca a robustez do sistema bancário, onde existiram avanços significativos na redução do rácio de crédito malparado, identificando riscos limitados para a estabilidade financeira”.

E que é sublinhada a “importância do pagamento antecipado de dois mil milhões [de euros] ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira e a redução das responsabilidades contingentes”.

“O Governo prosseguirá o objectivo de um saldo orçamental equilibrado, em 2020, num quadro de manutenção de contas públicas sólidas, o qual se afigura de grande importância para a continuação de um crescimento sustentado e inclusivo da economia portuguesa nos próximos anos”, assegura o executivo, cuja proposta de Orçamento do Estado deve ser apresentada dentro nas próximas quatro semanas.

Em 4 de Outubro, a DBRS melhorou o rating da dívida soberana de Portugal de “BBB” para “BBB alto”, com perspectiva estável.

Em 13 de Setembro, a agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) reviu de estável para positiva a sua perspectiva sobre o rating de Portugal, mantendo a avaliação da dívida portuguesa em “BBB”.

Antes, em 9 de Agosto, a agência Moody's tinha subido igualmente a perspectiva da dívida pública portuguesa, de estável para positiva, mantendo o rating em “Baa3”, um nível acima do “lixo”.

De acordo com o calendário da actualização dos ratings previsto para 2019, a Fitch foi hoje a última a pronunciar-se sobre Portugal este ano.