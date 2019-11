Sp. Braga critica autarquia por transmitir jogo do Flamengo em ecrã gigante

A final da Taça Libertadores deste sábado, disputada entre Flamengo e River Plate, está a ter grande impacto em Portugal. Por um lado, pelo facto de o país acolher uma grande comunidade brasileira e, por outro, devido à presença – e sucesso – do técnico Jorge Jesus no banco “rubro-negro”. Devido à importância mediática que o jogo assumiu, e por ser casa de uma das “embaixadas” do clube no país, a Câmara Municipal de Braga decidiu reservar a praça principal do centro da cidade para transmitir a partida num ecrã gigante. Iniciativa que poderá ter agradado a muitos, mas que caiu mal junto do Sp. Braga, principal clube bracarense.

Em comunicado publicado esta sexta-feira, os minhotos mostram-se surpreendidos com a decisão da autarquia. Tudo porque no mesmo dia, às 18h30, o Sp. Braga vai receber o Gil Vicente, num duelo a contar para a Taça de Portugal. Os minhotos temem que esta iniciativa — com início marcado para as 18h — possa afastar pessoas do Estádio Municipal e diminuir o apoio dos bracarenses no duelo minhoto.

“Foi pois com surpresa que o SC Braga recebeu a notícia de que a autarquia colaborou na organização e cedeu a Praça do Município para a transmissão da final da Taça dos Libertadores entre o Flamengo e o River Plate, percebendo ainda com maior estranheza que o evento se inicia às 18 horas e que mereceu divulgação e apelos à participação através das redes sociais do Presidente da Câmara Municipal de Braga e do seu vereador João Rodrigues”, pode ler-se no comunicado.

O clube alega que os adeptos bracarenses se sentem desrespeitados pelo facto de o “grande emblema desportivo da cidade ser secundado para que se faça a promoção de uma final sul-americana”, acusando o município de não ter feito qualquer divulgação da partida deste sábado frente ao Gil Vicente e de não valorizar as relações institucionais com o clube.

“O que este Clube não compreende e não pode aceitar é que os altos representantes do nosso Município desrespeitem, com estas estratégias, não apenas a relação institucional que o SC Braga tanto tem feito para estreitar, mas acima de tudo afrontem a grande maioria dos cidadãos que têm no SC Braga o seu símbolo e que vêem o jogo do grande emblema desportivo da cidade ser secundado para que se faça a promoção de uma final sul-americana”, explicam.

O duelo minhoto entre Sp. Braga e Gil Vicente está marcado para as 18h30 deste sábado. Por sua vez, a final da Libertadores entre Flamengo e River tem pontapé de saída marcado para as 20h (Portugal Continental).