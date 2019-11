Russos encerram época de Djokovic

Desilusão foi o sentimento geral com que a Sérvia saiu das Davis Cup Finals, que encerra a época 2019. A selecção liderada por Novak Djokovic esteve, por três vezes, a um ponto de atingir as meias-finais da principal prova tenística por equipas, mas foi a Rússia a selecção mais feliz e que irá discutir com o Canadá um lugar na final.

Andrey Rublev foi o jogador mais em foco, começando a eliminatória por derrotar Filip Krajinovic, por 6-1, 6-2. Depois, Djokovic igualou ao vencer Karen Khachanov, com um duplo 6-3. Para o par decisivo, o experiente capitão Shamil Tarpischev apostou nos mesmos jogadores, enquanto o número dois mundial foi chamado para fazer dupla com Victor Troicki.

A indecisão e a emoção duraram até ao último ponto. Os sérvios dispuseram de três match-points no tie-break (dois erros de Troicki e um vólei fantástico de Rublev), mas na primeira oportunidade, os russos selaram a passagem às meias-finais: 6-4, 4-6 e 7-6 (10/8).

Para chegar à final, a Rússia terá de ultrapassar o Canadá que, ainda na noite de quinta-feira, venceu a Austrália. Vasek Pospisil foi o herói ao vencer, por 7-6 (9/7), 6-4, John Millman – que substituiu Nick Kyrgios. Ao derrotar Dennis Shapovalov, por 3-6, 6-3 e 7-5, Alex De Minaur levou a decisão para o par, onde Pospisil e Shapovalov superaram John Peers e Jordan Thompson, com um duplo 6-4.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas meias-finais está igualmente a Grã-Bretanha. Novamente sem Andy Murray, os britânicos recorreram a Kyle Edmund para vencer Philipp Kohlschreiber, por 6-3, 7-5, numa vitória secundada por Dan Evans que garantiu as meias-finais ao bater Jan Lennard Struff, por 7-6 (8/6), 3-6 e 7-6 (7/2).

Os britânicos tiveram de esperar para saber quem vão defrontar este sábado, pois a Espanha e a Argentina só decidiram no par, já com a noite adiantada. Antes, o argentino Guido Pella venceu Pablo Carreño Busta, por 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) e 6-1, mas Rafael Nadal levou somente 62 minutos para igualar, ao derrotar Diego Schwarztman, por 6-1, 6-2. Surpreendentemente, o número um mundial foi chamado para o encontro de pares, para jogar ao lado de Marcel Granollers e defronta a dupla argentina Máximo González/Leonardo Mayer.

Entretanto, João Domingues (192.º), que chegou ao Maia Open com dois encontros ganhos nos últimos seis torneios, está nas meias-finais, após afastar o italiano Andrea Vavassori (398.º), por 6-2, 6-4. O número quatro português, que não ganhava três encontros consecutivos desde Maio – quando, em Braga, conquistou o seu segundo título no Challenger Tour – vai decidir um lugar na final, neste sábado (13 horas), com o francês Constant Lestienne (242.º), a quem ganhou no primeiro encontro realizado esta época, na ronda inicial do qualifying do Open da Austrália.