A longa caminhada da Finlândia

Os primeiros cinco minutos do registo internacional do futebol finlandês são de luxo. A 22 de Outubro de 1911, no relvado do Estádio Elaintarha, em Helsínquia, um jogo particular com a vizinha Suécia marcou a estreia da selecção da Finlândia. Perante uma audiência contabilizada entre as 1000 e as 2000 pessoas, os homens da casa lançaram-se abertamente no ataque. Aos 3’, Uno Lindback fez o 1-0 e aos 5’ apareceu o segundo, por Paul Jerima. O pior veio depois. Nesse jogo e nas décadas seguintes.

Até conseguir, na sexta-feira passada, carimbar o passaporte para disputar a fase final do Euro 2020, a Finlândia coleccionou desilusões nos campos de futebol. Começou a disputar fases de apuramento para Mundiais em 1938, mas nunca conseguiu qualificar-se. Para o Europeu, a sua história de insucessos durou desde a campanha de 1968 até agora. O mais perto que esteve de fazer história foi em 2008, quando, sob o comando do treinador inglês Roy Hodgson, ficou a uma vitória de viajar para a Áustria e a Suíça — precisava de ganhar em Portugal, mas ficou-se por um empate (0-0 no Estádio do Dragão, no Porto).

É verdade que, pelo caminho, até aconteceu um quarto lugar nos Jogos Olímpicos de 1912, em Estocolmo, uma campanha que incluiu vitórias sobre a Itália e a Rússia, mas acabou ensombrada pelo arraso (9-0, frente à Holanda) sofrido na partida de atribuição da medalha de bronze. E sem medalha não há memória histórica que resista… Principalmente num país que já conquistou 299 medalhas nos Jogos de Verão e outras 151 na variante de Inverno. O que também nos dá uma boa noção do peso do futebol no panorama desportivo finlandês.

As coisas, no entanto, estão a mudar. Apesar de o hóquei no gelo e os desportos motorizados continuarem no topo das preferências, há cada vez mais finlandeses a darem pontapés na bola: estima-se que o número de federados ultrapasse os 100.000 e cerca de 400.000 pessoas indicam o futebol com um dos seus hobbies — números interessantes para um país com 5,5 milhões de habitantes. No topo da pirâmide, a I Divisão (a Veikkausliiga), militam 14 clubes (muitos deles com equipas amadoras) e o segundo escalão, dividido em quatro zonas, é disputado por 47 formações. O grande dominador histórico é o HJKL (Helsingin Jalkapalloklubi, ou HJK Helsínquia), com 29 títulos conquistados, mais do triplo de qualquer dos seus rivais internos.

Fechar o círculo

Mas regressemos então ao passado e a esse jogo que marcou a estreia internacional do futebol finlandês. A Federação de Futebol da Finlândia nasceu em 1907 e, um ano depois, a FIFA acolhia o seu novo membro — na altura, a Finlândia nem era sequer um país independente: era um grão-ducado autónomo do Império Russo. Então, em 1912, os finlandeses sentiram-se capazes de enfrentar a arena internacional a nível de selecções AA e para esse baile de debutante convidaram a Suécia para um jogo particular.

Animou-se então o ambiente em volta do campo do Estádio Elaintarha, que ainda hoje existe, embora despromovido a área de treinos anexa ao Estádio Olímpico de Helsínquia, inaugurado em 1938 e o maior do país, com os seus quase 40.000 lugares. A selecção finlandesa, como já vimos, entrou a todo o gás e chegou ao 2-0, com os tais golos madrugadores de Uno Lindback e Paul Jerima, este um homem de muitos talentos: para além de futebolista, foi campeão nacional de atletismo nos 100 e 200 metros, executivo de negócios e artista gráfico — nas décadas de 1920 e 1930, notabilizou-se pelos seus postais de Natal, que assinava como JEF.

Os suecos demoraram a reagir a este vendaval ofensivo, mas lá foram, paulatinamente, levando a água ao seu moinho. Reduziram ainda na primeira parte, por Ludvig Eriksson (40’), e depois, no segundo tempo, puseram os atrevidos vizinhos no seu lugar, com golos de Karl Persson (46’), Erik Brolin (65’ e 86’) e Rudolf Andersson (88’). Resultado final: 5-2 para a Suécia.

Marcou-se a desforra e, a 27 de Junho de 1912, a Suécia recebeu a Finlândia no entretanto já desmantelado Estádio Rasunda, em Solna, nos arredores de Estocolmo. Resultado final: 7-1 para os anfitriões. Só a 28 de Setembro de 1919 os finlandeses quebraram a malapata e evitaram a derrota frente aos seus vizinhos, empatando em casa a três golos. Ganharam balanço e alcançaram o seu primeiro triunfo no ano seguinte (1-0… frente à Suécia), logo seguido da primeira goleada, um 6-0 sobre a Estónia, na primeira vez que a principal selecção do futebol finlandês encontrou outro opositor que não a Suécia.

Os anos passaram, as décadas acumularam-se e, apesar de notórios progressos na viragem para o século XXI — quando nomes como o goleador Jari Litmanen ou o defesa central Sammy Hyypia se tornaram conhecidos no futebol europeu —, a Finlândia continuava arredada das grandes competições.

Até à noite histórica de 15 de Novembro de 2019, na Telia 5G Arena, em Helsínquia. No terreno do HJK, paredes-meias com o Estádio Olímpico e o Estádio Elaintarha, a Finlândia fechou o círculo e qualificou-se para a fase final do Euro 2020, com uma vitória por 3-0 sobre o Liechtenstein e dois golos do seu jovem talento Teemu Pukki. A festa incluiu invasão de campo no final. O que, bem vistas as coisas, faz todo o sentido.