Hermínio Loureiro suspende mandatos na FPF e COP

Acusado de 141 crimes no âmbito da operação “Ajuste Directo” pelo Ministério Público na última terça-feira, Hermínio Loureiro suspendeu as suas funções de vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e do Comité Olímpico de Portugal (COP). O ex-autarca anunciou esta sexta-feira a sua decisão aos presidentes dos dois organismos, respectivamente Fernando Gomes e José Manuel Constantino, que a aceitaram.

