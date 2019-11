U2 lançam novo tema para assinalar a sua estreia em concertos na Índia

Os U2 lançaram um novo tema, que é a sua primeira música nova em dois anos. Ahimsa, que assinam com o músico indiano A.R. Rahman (e suas filhas Khatija e Raheema), surge três semanas antes da estreia da banda irlandesa na Índia quando Bombaim receber a Joshua Tree Tour.

“Ahimsa — a palavra que em sânscrito significa não-violência — celebra a diversidade espiritual da Índia e liga-a ao ethos dos U2 com a mestria de A.R. Rahman”, escrevem os U2 no seu site. A.R. Rahman, por seu turno e no mesmo site da banda, comenta que o conceito de Ahimsa encerra ainda “uma qualidade que é impermeável às armas ou ao poder. É uma missão muito necessária para curar o mundo moderno e é um timing incrível colaborar com os U2, com o seu espantoso legado, para reviver este movimento”.

A chegada dos U2 à Índia acontece quando cumprem 43 anos de carreira — “a Índia está na nossa lista de coisas a fazer antes de morrer há muito tempo, os princípios de ahimsa ou da não-violência servem de pilares importantes em que se alicerça a nossa banda desde que nos juntámos”, comentou ainda o guitarrista The Edge. O momento vai ser ainda assinalado com quatro remisturas de temas clássicos dos U2 por músicos indianos. O tema está no YouTube e nos serviços de streaming musical.

Os U2 estão em digressão pela Austrália, Singapura, Japão e Coreia do Sul, sendo Bombaim precisamente o final da sua tour.