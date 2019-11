As espadas e dragões de John Darnielle e dos seus Mountain Goats

Em Julho, os Mountain Goats foram ao Late Show de Stephen Colbert apresentar In League with Dragons, o 17º álbum da banda de John Darnielle saído uns meses antes. Tocaram Sicilian Crest, o terceiro single, mas, a pedido de Colbert, tocaram também This Year, de The Sunset Tree, disco de 2005, com a ajuda do apresentador, que foi para o palco e começou a cantar entusiasticamente enquanto dava saltinhos e dançava. “I am gonna make it through this year if it kills me”, cantavam ambos no refrão do tema sobre os abusos que o padrasto de Darnielle lhe infligiu durante a infância.

