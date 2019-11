Siza e Souto de Moura: descubra as diferenças

No Porto, no Museu de Arte Contemporânea de Serralves, Álvaro Siza: in/disciplina, com curadoria de Nuno Grande e Carles Muro, celebra os 20 anos de vida do Museu projectado pelo próprio Álvaro Siza. Em Matosinhos, a 15 minutos de distância de Serralves, a Casa da Arquitectura apresenta Souto de Moura — Memória, Projectos, Obras, com curadoria de Francesco Dal Co e Nuno Graça Moura. As duas exposições monográficas percorrem os 65 anos de actividade de Siza, com uma selecção de 30 projectos concebidos entre 1954 e 2019, e os 40 anos de actividade profissional de Souto de Moura, com uma selecção de 40 projectos produzidos entre 1979 e 2019. No meio destes números e datas, é curioso notar que ambos os arquitectos foram distinguidos com o Pritzker com 59 anos de idade — Siza em 1992 e Souto de Moura em 2011.

