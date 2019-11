Portugal visto ao telefone

Existe em Turno do Dia um bem-vindo contraponto à “velocidade” com que hoje em dia tudo parece passar por nós, mercê da voragem do conteúdo interminável das redes sociais e dos sites noticiosos. Estamos no centro de atendimento de Lisboa do INEM, onde os operadores de serviço ao 112 atendem e filtram os telefonemas que vão recebendo com emergências médicas, mas Pedro Florêncio instala a câmara face a um operador e não a mexe durante o tempo que for preciso para acompanharmos a chamada em curso; o espectador torna-se, em tempo real, parte de uma conversa entre alguém que precisa de ajuda e alguém que quer ajudar, dentro das limitações existentes. Turno do Dia é uma sequência de conversas, de “micro-dramas” que se resolvem numa ou duas chamadas e que, enquanto duram, são a coisa mais importante do mundo, mas que desaparecem assim que o próximo telefonema entra no sistema.

